Власть и общество опять по разные стороны баррикад. Кто-то устал делать вид

Есть у истории такое железное правило: власть, не контролируемая гражданами, деградирует. Это плохие новости. Хорошие - на каком-то этапе деградации, любые действия власти ухудшают ее положение.

Если сложно, объясняю на примере. Помните, как режим Януковича пытался "разобраться" с Майданом? Тогда еще многие удивлялись - мол, если бы регионалы просто ничего не делали, протест бы рано или поздно затих. Но нет - они все время своими неумелыми репрессиями подкидывали дровишек в огонь.

В предыдущие годы они настолько увлеклись национальным видом спорта - распилом, что по итогам даже силовая система проржавела, отупела и, при любой попытке натравить ее на протестующих, делала только хуже.

В Украине в последнюю неделю было очень неспокойно.

В Луцке городской сумасшедший с несколькими ходками захватил маршрутку. Действия силовиков - когда переговоры с террористом вели не специально обученные люди, а первые лица в исполнительной власти, замминистра лично носил террористу воду, а спецназ штурмовал пустую маршрутку через несколько минут после того, как задержанный ушел оттуда в наручниках - вызвали у многих подозрения, что все это какая-то постановка. При этом, крайне корявая даже по отечественным меркам.

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Тем не менее, сумасшедшему удалось заставить лично президента прорекламировать на всю страну веганский фильм. Подстава или нет, но теперь террористы будут знать, что это работает.

И действительно, работает! Уже через день в Полтаве обычный автоугонщик, при попытке его задержать, захватил заложника, обменял его на полковника полиции и успешно скрылся. До сих пор не найден, а, значит, схема работает.

В эти же дни:

- Кто-то поджег родительский дом известного активиста-антикоррупционера Виталия Шабунина.

- Был найден мертвым ранее пропавший без вести Алексей Кучапин - филантроп, занимающийся помощью бездомным. Странные обстоятельства обнаружения тела, залитый кровью диван и тот факт, что погибший обвинял полицейских в крышевании мафии, эксплуатирующей бездомных. И вновь многие заподозрили, что к его смерти причастна полиция.

- Под Киевом был убит бизнесмен Игорь Плекан. Расстреляв его, убийцы, однако, отпустили домой его ребенка. По некоторым данным, Плекан был причастен к черкасской банде "Торпеда". Активисты националистической организации С14 обвиняли его в попытке убийства их члена Сергея Мазура.

- В Киеве произошли взрывы самодельных взрывных устройств у двух станций метро. К счастью, обошлось без жертв.

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Все это может быть совпадениями. Что-то из этого, в сумме с подлым расстрелом украинской эвакуационной группы на фронте, может быть "раскачкой" со стороны россиян и их наемников.

Важно то, что ничто из этого не было предотвращено.

В Украине защита граждан возложена на полицию, прокуратуру, суды, спецслужбы и ВСУ. Из всего этого списка, эффективно граждан защищают только Вооруженные силы. И даже тех, украинская власть ограничивает в выполнении их же конституционных обязанностей, называя это "перемирием".

Хуже того: государство мешает гражданам защищать себя самим.

Возьмем ситуацию в маршрутке в Луцке. Обычно, когда в украинском обществе заходит речь о том, чтобы позволить гражданам покупать пистолеты для самозащиты, находятся оппоненты, которые вопрошают:

- А если оружие попадет в руки преступников или сумасшедших?

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Пожалуйста: преступник и сумасшедший заходит в маршрутку, вооруженный автоматом. Он ходит по салону, забирает у них телефоны, переписывается с их помощью с журналистами. Он это может потому, что знает: граждане безоружны. Если бы они были вооружены, заходить туда с автоматом для него было бы попросту опасно. В толчее маршрутки автомат не имеет явного преимущества перед пистолетом, а держать всех пассажиров под контролем нереально.

По иронии судьбы, недалеко находилось отделение полиции. Преступник, будучи опытным рецидивистом, знал, что это ни о чем, на это можно вообще не обращать внимания. Полиция прибежит постфактум.

Заканчивается история тем, что его условия выполняет лично президент.

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Но мы теперь знаем, что эта история может повториться в любой момент. Что сумасшедший может без труда раздобыть автомат. Что полиция успеет лишь постфактум. Что, вместо профессионального переговорщика, прибегут политики. Что урны в столице страны самовзрываются, а полковники легко оказываются в заложниках у автоугонщиков.

В эти же дни НАБУ публикует пленки, на которых записаны переговоры судей - и мы не просто знаем, но и прямо слышим, что ключевые суды в Украине - просто аукционы по продаже решений за очень высокий прайс. При этом, часть спецслужб прямо используется, как политическое оружие, а по делу Павла Шеремета все еще сидят в СИЗО люди, чья вина никоим образом не доказана.

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Итоги подведем.

Полиция беспомощна, спецслужбы беспомощны, суды, в принципе, заняты чем-то, мало относящимся к защите наших конституционных прав. Защищаться самим нам нельзя, потому что это незаконно, а армии запретили не то что стрелять, но даже вести разведку беспилотниками, и назвали это "миром".

Я бы применил другое слово, но оно лежит за пределами публицистического словаря. Поэтому использую целую фразу: деградация системы защиты прав граждан в Украине достигла того состояния, в котором она уже не может не то что работать, но и делать вид, что работает.

Власть это устраивает. А граждан - нет.

Они опять по разные стороны баррикад.

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