Во власти до сих пор не понимают, что сохранение независимости антикоррупционных институтов – ключевой фактор евроинтеграции Украины

Решение Верховной Рады о возвращение независимости антикоррупционным органам зафиксировало сразу несколько важных тенденций – некоторые из них положительные, другие же вызывают откровенное беспокойство.

Главная положительная тенденция – власть вынуждена прислушиваться как к голосу собственного общества, так и к позиции западных партнеров. И не делает опрометчивых шагов, что могли бы поставить под угрозу выживание страны в войне.

Это – принципиальное отличие Украины от России, президент которой может позволить себе игнорировать как собственное общество, так и международное сообщество, презирая даже американского президента с его попытками хотя бы добиться прекращения огня на фронте.

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Но есть и негативные тенденции.

Наиболее очевидная из них – отсутствие у власти не только стратегического, но и элементарного тактического мышления. Реакцию общества и, что не менее важно, реакцию западных партнеров на атаку на НАБУ можно было легко предвидеть. Независимость антикоррупционных органов уже давно является "красной линией" и для значительной части украинцев, и для Запада.

Еще один тревожный признак – общество по-прежнему реагирует на фетиши, а не на суть проблемы.

То, что неизменными остались нормы, фактически уничтожающие независимость прокуратуры и расширяющие полномочия силовиков в отношениях с гражданами, представляет гораздо более серьезную угрозу, чем даже проблема антикоррупционных институтов.

Потому что независимые антикоррупционные органы в конце концов станут историей, если Украина превратится в полноценное европейское государство. А вот репрессивные механизмы силовой системы – останутся. Вряд ли власть сознательно планировала такую сложную комбинацию: вернуть одно и оставить другое. Но результат – очевиден.

И еще одно важное наблюдение: как показало уже голосование за правительство, никакого стабильного большинства в парламенте больше не существует. Власть вынуждена формировать ситуативные коалиции – либо с представителями патриотических и национал-демократических сил, либо с обломками ОПЗЖ. И это тоже тревожная тенденция с точки зрения эффективного управления страной в годы затяжной войны с Россией.

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