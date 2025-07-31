У владі досі не розуміють, що збереження незалежності антикорупційних інституцій – ключовий чинник євроінтеграції України

Рішення Верховної Ради про повернення незалежності антикорупційним органам зафіксувало одразу кілька важливих тенденцій – деякі з них позитивні, інші ж викликають відверте занепокоєння.

Головна позитивна тенденція – влада змушена дослухатися як до голосу власного суспільства, так і до позиції західних партнерів. І не робить необачних кроків, що могли б поставити під загрозу виживання країни у війні.

Це – принципова відмінність України від Росії, президент якої може дозволити собі ігнорувати як власне суспільство, так і міжнародну спільноту, зневажаючи навіть американського президента з його спробами бодай домогтися припинення вогню на фронті.

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Але є й негативні тенденції.

Найбільш очевидна з них – відсутність у влади не лише стратегічного, а й елементарного тактичного мислення. Реакцію суспільства і, що не менш важливо, реакцію західних партнерів на атаку на НАБУ можна було легко передбачити. Незалежність антикорупційних органів уже давно є "червоною лінією" і для значної частини українців, і для Заходу.

Ще одна тривожна ознака – суспільство, як і раніше, реагує на фетиші, а не на суть проблеми.

Те, що незмінними залишилися норми, які фактично знищують незалежність прокуратури й розширюють повноваження силовиків у стосунках із громадянами, становить набагато серйознішу загрозу, ніж навіть проблема антикорупційних інституцій.

Бо незалежні антикорупційні органи врешті-решт стануть історією, якщо Україна перетвориться на повноцінну європейську державу. А от репресивні механізми силової системи – залишаться. Навряд чи влада свідомо планувала таку складну комбінацію: повернути одне й залишити інше. Але результат – очевидний.

І ще одне важливе спостереження: як показало вже голосування за уряд, жодної стабільної більшості в парламенті більше не існує. Влада змушена формувати ситуативні коаліції – або з представниками патріотичних і націонал-демократичних сил, або з уламками ОПЗЖ. І це теж тривожна тенденція з погляду ефективного управління країною в роки затяжної війни з Росією.

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