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26.09.2019, 10:01

#ВластьЭтоМы. Почему политика должна стать школьным предметом

#ВластьЭтоМы. Почему политика должна стать школьным предметом
региональный координатор в Молодіжна столиця України

Политическое образование - это не о пиаре партий. Это о правах граждан, знании элементарных политических процессов и идеологий (укр.)

Згідно із соціологічним дослідженням "Молодь України", яке було проведене центром Нова Європа у 2017 році, великий відсоток молодих людей (якщо бути точною, то 65%) не цікавиться політикою взагалі. Чверть з тих, хто не слідкує за політичними подіями в країні, просто не розуміють політичних процесів загалом.

Чому ж це так?

Причина перша: "радянський" підхід, заснований на тому, що ми нічого не вирішуємо. На вулиці XXI століття - століття інноваційності, мобільності та можливостей. Саме зараз для кожної молодої людини відкриваються нові перспективи для розвитку, і лише ми вирішуємо, як використовувати усе, що маємо.

Насправді, народ - це влада. Лише народ вирішує, що йому потрібно. Демократія повинна панувати від найменшого селища до великого міста.

Причина друга: відсутність політичної освіти у суспільстві. Чому, коли ми чуємо щось про політичну освіту, то одразу проводимо паралель до партій чи виборів? Час публічно розвіювати цю ілюзію, тому що така освіта повинна давати лише загальні знання щодо політичного процесу та різних ідеологій, аж ніяк не займатися піаром партій.

Коли ми почнемо вчити дітей у школах ЖИТИ? Сьогодні переважна більшість "надважливих" шкільних предметів не використовується молодими людьми у дорослому житті. Можливо, час розвивати лідерські якості, м’які навички, вивчати фінансову грамотність та політику, модернізувати викладання української історії та літератури?

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Причина третя: "політика - це бруд", "мій голос нічого не вартує", "моя думка неважлива", "вони все одно поставлять того, хто їм потрібний". Ці та багато інших міфів ми можемо почути чи не щодня як виправдання своєї пасивності. Але, можливо, є сенс спробувати?

Спробувати щось змінити, спробувати бути у політиці та розібратися, хто є хто? Наш голос має найбільшу ціну. Якщо не ти, то хто?

Причина четверта: недовіра до політиків. Тут, мені здається, можна говорити та говорити, тому що не усі "чесні" політичні діячі демонструють  хороші якості. Ми довіряємо людям представляти наші інтереси, а що у кінцевому варіанті? Розчарування та зневіра.

Набридло? То, може, час прокинутися та почати брати відповідальність на себе? Лише ти вирішуєш, як тобі жити. Ти є рушієм змін, почни діяти сьогодні!

То що, яка партія почне запроваджувати політичну освіту без самопіару, а задля підвищення обізнаності молоді?

#поговоримо_про_молодіжну_роботу

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Теги: молодежь, выбор молодых, #ВластьЭтоМы
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