Колонка написана для Haqqin.az, передрук з відома і дозволу редакції

Всупереч зробленій минулого тижня заяві президента США Дональда Трампа про те, що "Туреччина та Ізраїль ніколи не воюватимуть", розвиток подій вказує на те, що Анкара та Єрусалим вступили на сирійському напрямку у фазу гострого суперництва.

Туреччина, яка зробила ставку на повалення режиму Асада, політика якого перестала відповідати її інтересам, в останні дні 2024 року домоглася цієї мети. Ізраїль же, навпаки, протягом багатьох років виходив із логіки збереження ворожого, але ослабленого і передбачуваного Башара Асада, що давало йому змогу діяти в Сирії практично без обмежень.

