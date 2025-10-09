Старая Речь Посполита пала под натиском империй. Новая может родиться из пепла последней из них

Отрицательный отбор и общая интеллектуальная деградация Кремля приводят к тому, что российские стратеги разучились просчитывать последствия своих действий.

Хотя все довольно очевидно – когда в классе появляется дебил-второгодник, умеющий только махать кулаками, более слабые, но умные ученики объединяются против него. Никто не хочет ходить битым, никому не нравится, что у него отнимают деньги на завтраки.

Сегодняшние чекисты не могут ответить на простой вопрос: "Что будет, если их планы захвата чужой территории провалятся?" Или, переходя на язык питерской гопоты: "А чо, мля, если нет?"

Вопрос "Готовы ли европейцы умирать за Даугавпилс?" может звучать абстрактно в Мадриде или в Афинах. Но в Риге, Таллине или в Варшаве люди понимают, что если Путина не отбросят от Херсона, то следующими жертвами российской агрессии будут они.

И это подталкивает страны к объединению усилий. Вполне возможно – к созданию чего-то вроде Речи Посполитой 2.0.

Веками народы этого региона были объектами чужой воли – Российской, Немецкой, Австрийской империй, СССР. Новый союз стал бы защитой их субъектности.

У этих стран похожая история и похожие травмы. Были такие же репрессии, раскулачивания и высылки в Сибирь. Были сходные запреты на использование своего языка. Были коллективизации и русификации. Были оккупации и военные интервенции.

Идентичность тоже может быть отрицательной – "мы так больше не хотим никогда".

Читайте также Украина и семь стран Европы создали новый формат сотрудничества Киевская инициатива

Да, в истории этих стран были свои черные страницы, были взаимные претензии, но все это можно оставить в прошлом.

Да и лексически украинский язык ближе к польскому, чем к русскому. И поляки, и беларусы и украинцы гораздо большие славяне, чем русские. И таракан Лукашенко – не навсегда. И беларусы еще не сказали своего последнего слова. И Калининград может добровольно присоединиться к новому союзу.

И что самое главное – у людей общие ценности демократии, свободы и национального самоопределения.

Новый союз может быть построен не на идеологии, а на прагматизме.

Совместные инфраструктурные проекты – единая автомобильная и железнодорожная сеть с переходом на европейскую колею. Общее стратегическое планирование, координация кибербезопасности. Единая энергосистема. Общий цифровой рынок. Свободное движение людей, товаров и капитала. Никакого диктата в языковом вопросе.

Это уже не "малые народы", "младшие братья" и "лимитрофы". Это серьезно. Население – более ста миллионов. Территория – больше Франции и Германии вместе взятых. Выход к двум морям: Балтийскому и Черному. Транзитный коридор Европа-Азия лежит через эту новую страну (значит, надо договариваться). Совместный ВВП – более $2,5 трлн (после восстановления Украины) – это больше, чем ВВП России.

Плюс собственное производство вооружений – артиллерия, дроны, морские беспилотники, крылатые ракеты. Интегрированная система ПВО от Балтики до Черного моря. Общий военный бюджет, общая разведка и единые вооруженные силы, способные остановить вторжение с Востока.

Не надо оборонять много разных границ, достаточно вместе держать одну границу. Не надо ставить свою судьбу в зависимость от решений какой-нибудь Венгрии или Словакии. Особо отмечу, что такая новая Речь Посполита – это не замена НАТО и ЕС, а их усиление.

Речь Посполита 2.0 будет говорить России: мы вас больше не боимся. Мы вместе.

Она будет говорить Западу: мы не просители. Мы – серьезные партнеры. Мы защищаем общие ценности.

Будет говорить другим постсоветским народам: альтернатива есть. Демократия возможна. Армения, Молдова и Грузия – вы можете к нам присоединиться.

Старая Речь Посполита пала под натиском империй. Новая может родиться из пепла последней из них.

