Без быстрой победы над Украиной режим Путина не устоит, но при этом не видно силы, которая способна прийти ему на смену

Главная задача российской политической оппозиции за рубежом – предоставлять поддержку российскому гражданскому обществу. Рано или поздно должно наступить время, когда нынешние изгнанные противники путинского режима вернутся в Россию и начнут восстанавливать общественный строй страны. Для этого тем, кто вернется, будет необходимо сотрудничать с теми, кто заинтересован в строительстве новой государственной жизни в России.

Большой проблемой станут "ветераны", бывшие участники "спецоперации", которых режим непременно использует и задействует для собственной защиты, когда начнет разрушаться. Они в любом случае будут использованы против оппозиционеров, выступающих против режима.

