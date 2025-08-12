Без швидкої перемоги над Україною режим Путіна не встоїть, але водночас не видно сили, яка здатна прийти йому на зміну

Колонку опубліковано на Postimees.ee, передрук з відома та дозволу редакції

Головне завдання російської політичної опозиції за кордоном – надавати підтримку російському громадянському суспільству. Рано чи пізно має настати час, коли нинішні вигнані противники путінського режиму повернуться в Росію і почнуть відновлювати суспільний лад країни. Для цього тим, хто повернеться, буде необхідно співпрацювати з тими, хто зацікавлений у будівництві нового державного життя в Росії.

Великою проблемою стануть "ветерани", які брали участь у "спецоперації" і яких режим неодмінно використає і долучить до власного захисту, коли почне руйнуватися. Вони в будь-якому разі будуть використані проти опозиціонерів, які виступають проти режиму.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net