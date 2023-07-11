Восемь факторов, сдерживающих НАТО

У меня нет никаких ожиданий в отношении саммита НАТО. Потому что в основе всего происходящего лежит одна большая основополагающая неопределенность – будущая судьба Северной Евразии. США и Европа не понимают, что делать с россией. В демократию в россии они уже не верят (надеюсь), автократии боятся (потому что это война и усиление Китая), коллапса боятся еще больше (ибо это хаос и еще большее усиление Китая), на деколонизацию не согласны (пока). И пока эта большая неопределенность существует, пока нет картины послевоенного мира, война не закончится до конца. А пока война не закончилась до конца, НАТО не будет вступать в нее как полноценный участник. Следовательно, и украинские перспективы будут искренними, щедрыми, но туманными обещаниями.

Конечно, другие факторы тоже важны. Внутриполитическая неопределенность в США (речь идет не только о партийной конкуренции, но и о балансе между внутренними и внешними делами).

Неопределенность баланса между США и Европой в самом НАТО (Европа привыкла делать меньше, получать больше).

Невыполненные Украиной домашние задания (ведь никому не нужна большая страна с большой армией и нестабильной демократией).

Турецкие амбиции, выходящие далеко за рамки предыдущих десятилетий.

Венгерский оппортунизм, от которого все устали, но не знают, что делать.

Немецкая неопределенность относительно того, насколько крутым будет Zeitenwende (поворот времени) и противостояние между сторонниками крутого и мягкого разворота.

Общий кризис мировых институтов, с которым непонятно, что делать.

Но главная неопределенность – судьба россии и картина послевоенного мира. НАТО создавалось для противостояния советской угрозе, затем угроза исчезла, НАТО расслабилось и развеялось. А теперь, по сути, нужно определить, как будут выглядеть следующие 50 лет. Общей картины нет – значит и ожиданий пока нет.

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