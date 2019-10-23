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23.10.2019, 12:32

Вот как! КГБ не боялись, а "Кварталу" не сумели отказать

Вот как! КГБ не боялись, а "Кварталу" не сумели отказать
эксперт по коммуникациям

Глумление над пожаром в доме Гонтаревой - в духе современного развития отечественной "культуры". Или как происходит оболванивание украинского общества

В гадком и безнравственном выступлении Национального хора имени Григория Веревки в безбашеннном шоу "Квартал 95" нет ничего удивительного. Ведь унижение и издевательство над человеком вообще и, в частности, над тем, что хранит еще остатки порядочности и национальной культуры, давно уже стало трендом отечественного, так сказать, "искусства", к которому по недоразумению, все еще относят себя украинский шоу-бизнес и украинское же телевидение.

В погоне за рейтингами телеканалы идут на поводу у самых низменных, не достойных нормального человека чувств. Экран завален "кварталами", "лигами смеха" со странными персонажами с идиотскими гримасами, громогласным до неприличия деланным смехом и аплодисментами, напоминающими гимнастические упражнения. Эти действа щедро дополняются сериалами с бесконечными "сватами", "последними москалями", "великими вуйками" … Канал, когда-то задуманный, как интеллигентный и патриотический, превратился в моральную помойку.

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Долгие годы, воспитывая в зрителе все самое паршивое, что есть в жизни – телепродюсеры оправдываются теперь, что снимают и показывают то, что нравится телезрителю, чего хочет народ, так сказать! Круг замкнулся!

Речь не о конкретном канале (хотя и о нем тоже) – борясь за рейтинги и рекламные деньги, практически все "идут за зрителем". И появляются на экране "дизель-шоу", борьба экстрасенсов всех мастей, воинствующие блондинки, публичная распродажа невест сомнительным "звездным" холостякам и так далее и тому подобное. В перерыве между этим идиотизмом нам показывают странные сериалы с высосанными из пальца невероятно глупыми (нередко - крадеными) сюжетами о событиях в вымышленных странах и городах.

Снятый в Украине на узнаваемых киевских улицах, этот телевизионный хлам напоминает скорее бенефис актеров затрапезных московских театров, на подтанцовке у которых изредка выступают украинские артисты. Завершают картину "политические" ток-шоу и новости, предугадать тон которых легко в зависимости от имени олигарха – владельца телеканала.

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Тотальное многолетнее оболванивание украинцев собственным телевизором, пожалуй, похлеще мощного российского пропагандистского аппарата, на который мы традиционно пеняем. 

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Так что глумление над Валерией Гонтаревой под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" в исполнении хора им. Веревки со сцены Национального дворца "Украина" (кстати, входящего в управление делами нынешнего офиса президента) – вполне  в духе современного развития, так сказать, отечественной "культуры". Разве что, этот номер отличается тем, что в современных украинских СМИ принято называть словом "джинса" - заказной номер. Это не была прямая трансляция – так что, не сомневайтесь, запись с удовольствием просмотрели во всех высоких кабинетах страны, вот уже полгода занятых "Кварталом". И не сомневайтесь, реакция была соответствующая – с громким хохотом, слезами злорадства и фирменными аплодисментами, характерными для завсегдатаев первого рядя "лиги смеха".

Это так, для понимания того, люди каких моральных качеств руководят крупнейшей в Европе страной, гордым и трудолюбивым народом, ну и прочее…

Генеральный директор хора Зеновий Коринець сказал, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно. Что вы знаете о стыде, господин директор? Это было обычное конъюнктурное решение. Ведь предложение поступило от "Квартала", который в нынешней ситуации трудно отличить от "Слуги народа". А "слуги", то бишь "квартал", не поймешь между ними разницы, ныне везде, вдруг еще какое-то дополнительное финансирование перепадет, да и петь-то надо не в сауне, а президентском дворце "Украина".

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Бес попутал, забыл директор, что хор имени Григория Веревки, хоть и был создан как пропагандистская ширма (да, есть и такое мнение), но многие годы был гордым символом Украины, именно Украины, а не УССР. Хранил и пел произведения, с которыми отчаянно боролись такие отчаянные враги, как КГБ и компартия. КГБ и компартии нет давно. А хор Веревки есть. Им продолжают восхищаться! И в Украине, и не только. И то, что каждый концерт коллектива – праздник для слушателей, свидетельствует о высочайшем мастерстве и традициях! Просто надо помнить об этом и следить за осанкой. Наконец, никогда не забывать и о том, что профессиональным артистам с академическим образованием негоже выступать на одной сцене с "самоделкой", которая даже нот не знает.

Впрочем, попробуйте вспомнить, когда вы смотрели по телевизору полноценный концерт  Национального хора имени Григория Веревки? То-то же. Не формат. Не воспримет зритель – тот, который ржет над несчастьем Гонтаревой, набравшейся мужества и избавившей его же, этого самого зрителя, а заодно и всю Украину, от финансовых проходимцев.     

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: Квартал 95, Хор Веревки, Гонтарева поджег дома, Геннадий Радченко
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