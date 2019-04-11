Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.04.2019, 18:30

Война Хафтара: обострение конфликта в Ливии как операция Кремля

Война Хафтара: обострение конфликта в Ливии как операция Кремля
журналист

Россия намерена установить гибридный контроль над Ливией, устроить очередную региональную дестабилизацию и поток беженцев в Европу

Реклама
Реклама

Бывший соратник покойного Каддафи, фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар повёл свои силы на Триполи – ливийский город, который контролируется признанным ООН Правительством национального единства (ПНЕ). Всё происходит предельно быстро, ситуация меняется ежесекундно, и даже пока выэто читаете, в ситуации могут произойти существенные изменения. Пока известно, что бойцы Хафтара захватили аэропорт возле Триполи и стремительно продвигаются к ливийской столице. США и Индия уже вывели свои военные контингенты с территории африканского государства.

Ливия сейчас расколота на три основные части. Палата представителей страны (Меджлис) находится в городе Тобрук как раз под защитой армии Хафтара. Его силы расположены на обширном пространстве востока, центра и частично юга страны. Правительство национального единства находится в Триполи и контролирует территории севера и запада государства. Что происходит на юге, в Сахаре, вообще никому до конца не ясно - там столкнулись интересы племён, политических радикалов и различных террористических группировок, а на границе с Чадом и Нигером давно осели террористы из ИГИЛ и Аль-Каиды.

Реклама

"Внешние" политические силы разделены на сторонников Хафтара и его противников. К первым можно отнести Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Францию и, конечно же, Россию. Ко вторым – Италию, Турцию, Катар. Не вполне определена позиция Британии и Соединённых Штатов относительно поддержки ливийского фельдмаршала. При этом почти все вышеперечисленные страны не желают ввергать Ливию в очередной хаос; никто не хочет отдавать власть в руки военных. Миру нужно стабильное, предсказуемое и полноценно секуляристское ливийское правительство.

Именно поэтому большинство стран, невзирая на предыдущие споры, говорят о необходимости примирения сторон. Большинство, но не все. Ряд государств желают установить при помощи Халифа Хафтара контроль над Ливией.

Одна из таких стран – Россия.

Русские повышают ставки

Читайте также
Война в Ливии: G7 выступила против любых боевых действий 06.04.2019"Друг Кремля" в Ливии начал штурм столицы страны Триполи - AFP 05.04.2019Усилить влияние: Москва отправила 300 вагнеровцев в Ливию 04.03.2019

Уже больше двух лет я пытаюсь объяснить коллегам из ЕС, что Российская Федерация не намерена упускать такой шанс, как захват власти в Ливии. Здесь существует много явных и сокрытых нюансов,о которых еще будет повод поговорить, однако сейчас нужно обрисовать общую ситуацию, которая сложилась в Ливии за последние полгода.

В конце ноября 2018 года в итальянском Палермо прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Уже тогда наметился определённый кризис в подходах, так как представители ряда стран прямо во время мероприятия просто взяли и отказались проводить прозрачные переговоры. Вместо этого состоялись закулисные беседы с фельдмаршалом Хафтаром, прибывшим на мероприятие в качестве частного лица. Это спровоцировало демарш участников из Турции и ПНЕ (Триполи).

Однако всё же подвижки были: стороны договорились начать общенациональные выборы - президентские и парламентские - в Ливии в конце мая 2019 года. Также оговаривалось, что все нерегулярные милитарные образования, что находятся на территории ливийских городов, близ стратегических объектов, должны перейти в статус регулярных частей. Последнее, конечно, вызывает определённый скепсис, так как подобная смена названия и формы точно не приведёт к деэскалации обстановки: ни Тобрук, ни Триполи вообще не располагают регулярными войсками: всё, что у них есть – это фактически незаконные группировки.

Это вполне объясняет, почему Хафтар именно сейчас направил свои войска на захват Триполи. Есть возможность провести национальные выборы, убрав своих главных соперников – силы Правительства национального единства, - и легализовать себя как единственного правителя Ливии и получить в таком качестве признание международного сообщества. Об этом, вероятно, думает как и сам ливийский фельдмаршал, так и условный Кремль.

Реклама

Официальный представитель ВС бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари на пресс-конференции в Бенгази чётко отметил: наступление продолжится, захват Триполи произойдёт, после чего и пройдут выборы – но уже "без террористов".

Здесь следует прямо сказать, что Москва давно сотрудничает с Хафтаром. Можно начать с его учебы – ещё в период существования Советского Союза – на высших офицерских курсах «Выстрел» и в Академии имени Фрунзе сразу после крушения монархии в Ливии. Стоит также отметить его добротный русский язык: фельдмаршал отлично на нём изъясняется. Правда, затем Хафтар 20 лет прожил в США и даже получил американское гражданство, однако, учитывая события последнего времени в Соединённых Штатах, это вовсе не доказывает, что Хафтар все это время не мог сотрудничать с русскими.

Активные переговоры между Россией и Халифа Хафтаром начались в 2016 году – считай, практически сразу после начала сирийской кампании. Для этого были причины, о которых позже. Пока же достатчоно сказать, что с тех пор представители фельдмаршала, да и сам глава ливийской армии, постоянно отправляли обращения Путину или представителям его администрации, российского кабинета министров. Все эти тексты сводились к одному: к просьбам о предоставлении Россией военной помощи. Что предлагалось взамен? Размещение на территории Ливии российских баз, например.

Хафтар не единожды посещал Москву ради переговоров с высшими чинами Российской Федерации. Он проводил встречи и с главой МИД Лавровым, и с министром обороны Шойгу, и с секретарём Совбеза РФ Патрушевым. Пока шла эта "челночная дипломатия", армия ливийского фельдмаршала смогла захватить большую часть военных баз страны и крупных месторождений углеводородов на территории «нефтяного полумесяца» (побережье залива Сирт). Крупнейшее месторождение Эш-Шарара ему удалось заполучить прошедшей зимой. С декабря на месторождении, добыча на котором может достигать 300 тысяч баррелей в сутки, введен режим форс-мажорной ситуации. Пострадавшими сторонами можно назвать всех акционеров - не только национальную ливийскую компанию, но и испанских, французских, норвежских, австрийских инвесторов.

Примечательно, что эти события совпали с очередным визитом Хафтара в Москву: на сей разон встречался с представителями Минобороны и господином Пригожиным – "личным поваром" Путина. Именно этот человек создавал российскую «фабрику троллей», участвовал (о чём говорит расследование специального прокурора США Мюллера) во вмешательстве в американские выборы 2016 года, формировал ЧВК «Вагнер», которое принимает активное участие в боях в Сирии а также во многих африканских странах.

Вскоре стало известно о создании на территориях ливийских городов – Тобрук и Бенгази - российских баз, размещении там – о чём писали американские и британские СМИ – систем С-300 и, вероятно, крылатых ракет «Калибр». Кроме того, источник в правительстве Британии сообщал о перемещении в Бенгази российских систем артиллерии, танков, беспилотников, боеприпасов. Всё это было доставлено туда вместе с 300 наёмниками из ЧВК «Вагнер».

Чем занимаются эти ребята? Вполне возможно, речь идёт об охране военных баз, российской собственности, о получении нелегальной прибыли с захваченных Хафтаром нефтяных месторождений. Быть может, кто-то из них принимает участие и в силовых противостояниях близ Триполи, – но об этом пока ничего не известно.

Тем не менее, если ещё пару месяцев назад Москва "распределяла шары" по разным корзинам, поддерживая различных ливийских представителей и ведя переговоры со многими сторонами конфликта (чего только стоит заигрывание с сыном покойного Каддафи), то сейчас можно с полной уверенностью сказать: ставки сделаны, всё фишки сместились в пользу Хафтара.

Почему? Потому что близятся выборы в Евросоюзе, а Ливия – ключ к дестабилизации ситуации на европейском континенте.

Что получает Кремль?

Кризис в Ливии развивается параллельно избирательной кампании в Европейский парламент. России необходимо помочь ее партнёрам из правых партий заполучить как можно больше мест в главном законодательном органе Евросоюза. Не менее важен пост главы Еврокомиссии и других еврокомиссаров, представление которых проходит в стенах Европарламента. Всё очень просто: меняешь политику Еврокомиссии - меняешь политику всей Европы.

При этом русские осознают, что эти выборы – лишь начало кампании по разрушению Евросоюза. Главное для них – решительно усилить влияние праворадикальных сил в самой Европе. Это возможно сделать только при одном условии: если Содружество будет расколото. Последнего можно достичь, спекулируя на двух взаимосвязанных обстоятельствах – миграции и безопасности. Вспомните высказывания лидеров отдельных правых движений о создании европейской Унии, и вы поймёте, что речь идёт об усилении "национализации" Европы, о разделении её на тех, кто хочет квотирования и защиты мигрантов, и на тех, кто стремится запереться в собственных границах. А Ливия – это ворота в южную, и, кстати, до сих пор незащищённую Европу.

Допустив конфликт в Ливии, ЕС столкнётся с эскалацией собственного кризиса – новым масштабным потоком беженцев, превосходящим то, что было в 2015–2016 годах после интервенции России в Сирию. Это повлечёт за собой рост популярности правых партий и, соответственно, смену политического ландшафта в Европе.

Ещё один бонус, который получит Россия, если ей удастся авантюра в Ливии, - это реальный шанс на создание в Тобруке базы российского ВМФ. База, вероятно, будет предназначена для захода кораблей Северного и Балтийского флотов России, идущих на сирийский город Тартус и обратно. При таком сценарии речь идёт об усилении российского контроля над всем Средиземным морем, так как флот плюс системы противоракетной обороны и крылатые ракеты – это совершенно прямая угроза безопасности Европы. Следовательно, мы говорим о новых возможностях для шантажа со стороны России в отношении наших европейских партнёров. Ливия – это ещё и дополнительная возможность для русских отстаивать свои интересы на европейском континенте с позиции силы. А в эти интересы можно, к слову, подключить всё – от газовых переговоров до территориальных споров.

Ещё один важный нюанс – контроль над ливийской нефтью. Уже сейчас фьючерсы на нефть Brent поднялись до рекордных 70 долларов за баррель. Акции ключевых российских нефтегазовых компаний значительно выросли в цене. И это произошло за каких-то пять – шесть дней. Понятно, что если ситуация сохранится или усугубится как в военном, так и в политическом плане, цены пойдут вверх. А за ценами последует и оздоровление российской экономики. Даже рубль - и тот поднялся.

Понятно, что такая компания как Роснефть в случае изменения политического ландшафта в африканской стране сможет увеличить свою долю по общей нефтедобычи и выйти на новые рынки. Правда, в целом ситуация вряд ли изменится на рынке мировом: лёгкая американская сланцевая нефть ныне компенсирует сокращение ливийской добычи.

Важен и другой аспект – стратегический. Почему русским и Хафтару – если мы говорим сугубо о добыче нефти - нужен Триполи? Всё очень просто: несмотря на то, что войска фельдмаршала контролируют большую часть крупных месторождений в «нефтяном полумесяце», официальное право сбыта ливийской нефти находится в руках руководства Национальной нефтяной компании. Всё остальное – то, что вывозится Хафтаром и другими игроками с территории Ливии, - считается контрабандой.

Другими словами, получаешь Триполи,-  получаешь и контроль над официальным, а не только "чёрным" сбытом нефтепродуктов. Это – дополнительные деньги и возможность финансировать будущий режим.

Помимо всего прочего, европейцам стоит обратить внимание на Африку в целом. На сегодняшний день различные частные военные структуры РФ ведут свою деятельность уже в десяти странах Африки.

Зачем это нужно русским? Им нужен контроль над ресурсами (полезными ископаемыми), новые рынки и возможность продавать своё оружие. Таким образом, они хоть как-то смогут конкурировать со странами Запада. И не нужно забывать, что уже в этом году в России пройдёт первый саммит «Россия - Африка», участие в котором примут около 50 африканских стран.

Это – опасный сигнал для Европы, не менее грозный, как и усиление конфронтации Турции и России уже на ливийском направлении. Ведь официальная Анкара ныне поддерживает группировки, которые защищают Триполи от Хафтара. И захват Триполи приведёт к усложнению ситуации как внутри Ливии, так и в Сирии. Мы снова увидим усиление конфликта по типу Идлиба, а, быть может, и очередной кризис вокруг этой сирийской провинции.

И не стоит забывать, что России необходимо будет куда-то сплавить всех террористов и боевиков, что будут воевать на стороне двух противников в Ливии. Часть из них направят в Европу для подготовки террористических атак (как вы помните, так было сразу после сирийской интервенции), а часть – в Афганистан. Туда, кстати, русские уже перебросили джихадистов, что ранее воевали в Сирии.

Так что в такой ситуации делать Европе – покорно подчиниться обстоятельствам или начать по-настоящему противостоять России?

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, вмешательство России, ливия, Халифа Хафтар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 