"Война паспортов" между Путиным и Зеленским объявлена

Президент Владимир Зеленский поручил МИДу Украины разработать механизм предоставления гражданства этническим украинцам, живущим за рубежом. Так глава украинского государства отреагировал на принятое Владимиром Путиным решение об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Донбасса. Жители так называемых "ЛНР" и "ДНР" уже несколько месяцев могут получать паспорта с двуглавым орлом. Теперь эта возможность появится и у тех, кто живет в подконтрольной Киеву части Донбасса. Ответ Зеленского вряд ли остановит "паспортную экспансию" Путина, поскольку окончательной целью для него была и остается вся Украина, а не только Донбасс.

Россия там, где граждане России?

Паспорта граждан Российской Федерации на территории Украины Кремль начал активно раздавать еще в 90-х, во времена президентства Леонида Кучмы. Тогда мэр российской столицы Юрий Лужков взял "шефство" над Севастополем и моряками ЧФ России. Украинские спецслужбы сообщали о том, что строительство Москвой жилья и финансовые вливания в крымскую социальную инфраструктуру проходят параллельно с выдачей жителям Крыма паспортов граждан РФ. Но тогда официальный Киев не придавал особого значения этим фактам. Мол, повод ли это для ссоры между двумя дружескими народами?

Пока в Киеве жили иллюзиями по поводу равноправных и дружеских отношений с Россией, Москва продолжала раздавать в Украине паспорта, лоббировать статус русского языка как второго государственного (или языка с особым статусом) и создавать в Украине зачатки "русского мира". Именно заботой о будущем носителей русского языка Кремль объяснял и аннексию Крыма, и действия в Донбассе. Для Москвы русский язык был и остается тем маркером, который позволяет ей определять западные границы Российской Федерации.

Цель, ради которой Кремль затеял массовую паспортизацию жителей Донбасса, абсолютно ясна: паспорт с двуглавым орлом у украинца - это повод в любой момент заявить о притеснении граждан РФ. Представьте себе, что будет, если завтра под обстрел в Донбассе попадут новоявленные россияне. Или что случится, если жители восточной Украины, получив российское гражданство, организуют акцию "Путин, приди!", как это было в 2014 году. Едва ли кто-то в этой ситуации сможет остановить интервенцию России в Украину под предлогом защиты соотечественников.

Ассиметричный ответ Зеленского

Президент Зеленский уверен, что бороться с паспортизацией Донбасса Путиным можно, прежде всего, путем упрощения выдачи паспортов граждан Украины этническим украинцам и тем, кто страдает от нарушения прав и свобод в соседних государствах. МИДу Украины еще предстоит разработать механизм выдачи украинских паспортов. Но Зеленский, в отличие от Путина, никогда не был и не будет собирателем земель украинских. Вероятность того, что он с армией пойдет защищать права украинцев на Кубани или в Приамурье, равна нулю.

Владимир Зеленский, по всей видимости, считает, что упрощение процедуры предоставления украинского гражданства для российских оппозиционеров позволит ему получить дополнительный аргумент в переговорах с Москвой. Но это всего лишь иллюзия. Еще в период президентства Петра Порошенко паспорта граждан Украины получили и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, и многие другие критики российских властей. Но их бегство в Украину никак не повлияло на действия Путина.

"Война паспортов", в которую вступил Зеленский в ответ на действия российского президента, очевидно, завершится для Украины ничем. Официальный Киев еще только декларирует намерение создать механизм паспортизации - в том числе и для граждан России. А Москва уже усилила паспортную экспансию на востоке Украины. Необходим более жесткий ответ. И подаваться он должен не как декларация намерений президента Зеленского или заявления МИДа, а в виде действий украинских спецслужб. Прежде всего, на подконтрольной Киеву части Донбасса, жители которого теперь могут по упрощенной процедуре получить паспорт гражданина РФ.

Крючок Путина для Украины

Москва создает условия, которые должны вынудить официальный Киев пойти на уступки руководству РФ. Ведь очевидно, что и без натурализованных россиян в Донбассе Путину хватает проблем в России. И это наглядно демонстрирует ситуация в аннексированном Крыму: стоит вспомнить лишь крылатую фразу премьера Медведева, сказанную им в Севастополе: "Денег нет, но вы держитесь".

Паспортизация Украины для Путина - это попытка России удержать украинское государство в орбите своих интересов. Очевидно, что конечная цель Кремля - не защитить русскоязычных украинцев, а получить контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над всем украинским государством. Паспорта РФ - всего лишь часть "большого украинского плана" РФ. В него входят создание и развитие откровенно пророссийских телеканалов, формирование политиков, ориентированных на Москву и рвущихся в Верховную раду, и многое другое. Поэтому одного ответа Зеленского на российскую паспортизацию Донбасса недостаточно. Пора понять: Владимир Путин играет не в КВН, а в большую геополитику и понимает только один язык - язык силы.

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