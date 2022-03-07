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Война продолжается. Такую цену мы платим за нашу субъектность. Но победа будет за Украиной

Цей матеріал також доступний українською
Война продолжается. Такую цену мы платим за нашу субъектность. Но победа будет за Украиной

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
07.03.2022, 12:01

Украину ждут тяжелые бои и большие разрушения: оккупант переходит к тактике выжженной земли из-за собственного бессилия покорить целый народ

Украина постепенно переламывает ситуацию и начинает побеждать. И становится очевидным, что кроме военного, экономического и морального поражения Кремль терпит еще одно, не менее важное – идеологическое.

Разрушаются до основания "духовные скрепы", мифы о "русском мире", об украинской хунте, о "новороссии" и об угнетении русскоязычных в Украине. Весь фундамент русской пропаганды в последнее десятилетие проваливается в бездну.

Это тотальное банкротство путинской идеологии, которое уже не прикрыть ничем.

И в результате военный, экономический и идеологический крах России непременно приведет к краху политическому. Это крушение империи.

Но пока война продолжается. Нас ждут тяжелые бои и большие разрушения, ведь оккупант переходит к тактике выжженной земли из-за собственного бессилия покорить целый народ. Но всем в мире стало понятно: победа будет за Украиной.

Что будет потом?

Последуют репарации от России, инвестиционный бум на восстановление инфраструктуры, будут открыты границы и членство в ЕС.

Но самое главное – Украина превратится в одну из ключевых стран региона и мира. Влиятельную, авторитетную, увенчанную славой разгрома "непобедимой" русской армии. И эта победа станет нашим трамплином для скачка в будущее, о котором все мы мечтали 30 лет.

Именно так приобретается субъектность.

Держимся, осталось недолго!

Слава непобедимому украинскому народу! Слава Украине!

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