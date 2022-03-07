Война продолжается. Такую цену мы платим за нашу субъектность. Но победа будет за Украиной

Украина постепенно переламывает ситуацию и начинает побеждать. И становится очевидным, что кроме военного, экономического и морального поражения Кремль терпит еще одно, не менее важное – идеологическое.

Разрушаются до основания "духовные скрепы", мифы о "русском мире", об украинской хунте, о "новороссии" и об угнетении русскоязычных в Украине. Весь фундамент русской пропаганды в последнее десятилетие проваливается в бездну.

Это тотальное банкротство путинской идеологии, которое уже не прикрыть ничем.

И в результате военный, экономический и идеологический крах России непременно приведет к краху политическому. Это крушение империи.

Но пока война продолжается. Нас ждут тяжелые бои и большие разрушения, ведь оккупант переходит к тактике выжженной земли из-за собственного бессилия покорить целый народ. Но всем в мире стало понятно: победа будет за Украиной.

Что будет потом?

Последуют репарации от России, инвестиционный бум на восстановление инфраструктуры, будут открыты границы и членство в ЕС.

Но самое главное – Украина превратится в одну из ключевых стран региона и мира. Влиятельную, авторитетную, увенчанную славой разгрома "непобедимой" русской армии. И эта победа станет нашим трамплином для скачка в будущее, о котором все мы мечтали 30 лет.

Именно так приобретается субъектность.

Держимся, осталось недолго!

Слава непобедимому украинскому народу! Слава Украине!

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