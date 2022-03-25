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Война Путина в Украине – это часть долговременной Кремлевской традиции

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Война Путина в Украине – это часть долговременной Кремлевской традиции

ассистентка кафедры управления конфликтами при Государственном университете управления конфликтами, построения мира и развития Кеннесо
25.03.2022, 12:54

Нынешняя война в Украине очень напоминает борьбу за независимость Украины в начале XX века, а путинский подход — сталинский геноцид 1930-х

Российское вторжение в Украину в 2022 году заставляет вспомнить предыдущие попытки Кремля разгромить украинскую государственность.

Нынешняя агрессия сосредоточена на разрушении украинских городов, и это само по себе эхо прошлых попыток подавить Украину. И так же это позволяет понять, как украинцы на это будут реагировать.

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Даже опытные аналитики были ошеломлены речью российского диктатора Владимира Путина 21 февраля, в котором создавалась основа для нынешнего вторжения. Во время выступления Путин не только сожалел о гибели Советского Союза, но и о Российской империи.

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Обвиняя большевиков за создание Украины, он назвал Владимира Ленина "архитектором Украины" и угрожал разорвать ее в духе "настоящей декоммунизации".

Для экспертов такая точка зрения достаточно знакома. Отрицание существования Украины является постоянным спутником такого ядовитого мировоззрения.

Нынешняя война очень напоминает борьбу за независимость Украины в начале XX века, а путинский подход — сталинский геноцид 1930-х. Кому-то такие сравнения могут казаться несколько драматичными, но разрушительная военная тактика не может не вызвать параллелей с худшими преступлениями тоталитарной эпохи.

Самое известное преступление Кремля в Украине – Голодомор. Искусственно созданный голод убил не менее 4 миллионов украинцев. Недавно рассекреченные документы подчеркивают намерения Сталина совершить именно геноцид, чтобы подавить восстание против коллективизации.

Все упоминания о голоде в советской историографии отсутствовали. Осведомленность о зверствах советского режима является одним из самых выдающихся событий для украинской национальной памяти.

Уровень насилия в этой войне много чем напоминает 1930-е годы. Военные аналитики считают, что сейчас Россия пытается спровоцировать новый голод в Украине. А обстрелы жилых домов и убийства гражданских напоминают охоту за крестьянами.

Не стоит забывать о похищении мэров городов и нападениях на журналистов, что напоминает уничтожение национальной элиты Украины в течение 1930-х.

Мир ошеломила гуманитарная катастрофа, которую русские войска устроили в Мариуполе.

Отрицание Голодомора и отказ России признать это преступление является признаком того, что российская агрессия продолжается даже в пассивной форме.

Сейчас многие украинцы утверждают: их упорство и упрямство укрепило национальную идентичность. Один кремлевский тиран не смог покорить украинскую нацию в 1930-х, несмотря на то, что имел гораздо больший контроль над страной и прибегал к массовым убийствам.

Последствия нынешней войны уже катастрофические, Путин проигрывает, как и его предшественник.

Однако украинцы нуждаются в большей поддержке со стороны мирового сообщества. У западніх лидеров есть возможность предотвратить повторение одной из самых трагических глав европейской истории, но они должны действовать без промедлений.

Перевод и перепубликация произошли с разрешения Atlantic Council. Оригинал

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