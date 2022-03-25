Война Путина в Украине – это часть долговременной Кремлевской традиции

Российское вторжение в Украину в 2022 году заставляет вспомнить предыдущие попытки Кремля разгромить украинскую государственность.
Нынешняя агрессия сосредоточена на разрушении украинских городов, и это само по себе эхо прошлых попыток подавить Украину. И так же это позволяет понять, как украинцы на это будут реагировать.
Читайте также
Даже опытные аналитики были ошеломлены речью российского диктатора Владимира Путина 21 февраля, в котором создавалась основа для нынешнего вторжения. Во время выступления Путин не только сожалел о гибели Советского Союза, но и о Российской империи.
Читайте также
Обвиняя большевиков за создание Украины, он назвал Владимира Ленина "архитектором Украины" и угрожал разорвать ее в духе "настоящей декоммунизации".
Для экспертов такая точка зрения достаточно знакома. Отрицание существования Украины является постоянным спутником такого ядовитого мировоззрения.
Нынешняя война очень напоминает борьбу за независимость Украины в начале XX века, а путинский подход — сталинский геноцид 1930-х. Кому-то такие сравнения могут казаться несколько драматичными, но разрушительная военная тактика не может не вызвать параллелей с худшими преступлениями тоталитарной эпохи.
Самое известное преступление Кремля в Украине – Голодомор. Искусственно созданный голод убил не менее 4 миллионов украинцев. Недавно рассекреченные документы подчеркивают намерения Сталина совершить именно геноцид, чтобы подавить восстание против коллективизации.
Все упоминания о голоде в советской историографии отсутствовали. Осведомленность о зверствах советского режима является одним из самых выдающихся событий для украинской национальной памяти.
Уровень насилия в этой войне много чем напоминает 1930-е годы. Военные аналитики считают, что сейчас Россия пытается спровоцировать новый голод в Украине. А обстрелы жилых домов и убийства гражданских напоминают охоту за крестьянами.
Не стоит забывать о похищении мэров городов и нападениях на журналистов, что напоминает уничтожение национальной элиты Украины в течение 1930-х.
Мир ошеломила гуманитарная катастрофа, которую русские войска устроили в Мариуполе.
Отрицание Голодомора и отказ России признать это преступление является признаком того, что российская агрессия продолжается даже в пассивной форме.
Сейчас многие украинцы утверждают: их упорство и упрямство укрепило национальную идентичность. Один кремлевский тиран не смог покорить украинскую нацию в 1930-х, несмотря на то, что имел гораздо больший контроль над страной и прибегал к массовым убийствам.
Последствия нынешней войны уже катастрофические, Путин проигрывает, как и его предшественник.
Однако украинцы нуждаются в большей поддержке со стороны мирового сообщества. У западніх лидеров есть возможность предотвратить повторение одной из самых трагических глав европейской истории, но они должны действовать без промедлений.
Перевод и перепубликация произошли с разрешения Atlantic Council. Оригинал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии