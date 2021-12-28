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Война РФ: Путин отвечает на общественный запрос россиян, не смирившихся с распадом империи

Цей матеріал також доступний українською
Война РФ: Путин отвечает на общественный запрос россиян, не смирившихся с распадом империи

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
28.12.2021, 13:04

Россия готова идти на все ради восстановления империи

В конце 2013-го — начале 2014 года в Украине произошло событие, получившее название Революции достоинства. Такое название связано с тем, что оно развернуло фокус ценностей населения Украины к вещам, которые в предыдущие годы вряд ли были важными для миллионов — достоинство, уважение, права человека, государство как сервис для граждан, нетерпимость к коррупции, гражданские свободы, справедливость.

Вы найдете все это и не только в Хартии Европейского Союза об основных правах. Вряд ли многие из миллионов тех, кто участвовал в этих событиях, читали Хартию, но значительной частью тех людей двигали похожие ощущения и стремления.

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Думаю, не все обратили внимание на связь между двумя названиями "Евромайдан" и "Революция достоинства", а она достаточно очевидна: первая глава и первая статья Хартии называются "Достоинство". Последующие статьи Хартии также напоминают о риторике Майдана, делая связь еще более очевидной.

Мы не удовлетворены скоростью перемен, но социология свидетельствует: общественное мнение развернулось к европейским ценностям раз и навсегда.

Весной 2000 года в России также произошло событие, которое можно считать революцией. К власти пришел новый президент, назначенный предыдущим (в этом событии было мало демократии, но запроса на нее не было). Процесс постепенного ослабления и отступления империи остановился и перешел к усилению и рвению к расширению.

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Этот процесс был движим не столько стремлением к материальной выгоде, сколько ресентиментом, оскорблением подавляющей части российских граждан: они не могли смириться с распадом империи, с отступлением без боя с захваченных после Второй мировой войны территорий Центрально-Восточной Европы, с расширением враждебного НАТО на Восток, с исключением России из списка великих держав и лишением ее традиционного права на зону исключительных влияний и интересов.

Чувство глубокого унижения овладело россиянами, и президент РФ ответил на этот общественный запрос.

Следовательно, обе революции были движимы прежде всего ценностями. Это позволяет сравнить ценности двух обществ и сделать несколько выводов.

Во-первых, эмоционально провозглашенный и конституционно закрепленный лозунг "Украина — это Европа" имеет основание.

Во-вторых, РФ — это не Европа не потому, что простирается до Тихого океана, а потому, что основывается на других ценностях, и если бы всю азиатскую часть РФ захватили марсиане, европейская часть не стала бы Европой.

В-третьих, если хотим как можно быстрее убежать от агрессивной империи, то должны как можно быстрее внедрять те ценности, которыми мы близки Европе.

Европа — очень размытое понятие (и в этом его сила), но определенные вещи остаются ключевыми и устойчивыми (к сожалению, они не видны на диаграмме Инглгарта). Кого они привлекают, кого отталкивают.

Неудивительно, что привлеченные и отвергнутые двигаются в противоположных направлениях.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
евромайдан владимир путин революция достоинства Казарин Павел война россии с украиной
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