Путин ищет поддержки у Китая в агрессии с Западом. КНР не против. Но всему есть цена

Наряду с систематическими агрессивными заявлениями и намеками в сторону Украины и Запада в риторике российского руководства недавно рельефно начала просматриваться еще одна сквозная тема – насколько крепки отношения РФ и КНР.

В последний раз об этом четко говорил президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции 23 декабря. В том числе речь шла о том, что отношения РФ-КНР – это стабилизирующий фактор в современных международных отношениях.

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В этом контексте важны два вопроса. Прежде всего, насколько действительно крепки отношения двух стран, и к какой границе КНР может поддерживать агрессивную РФ в рамках попыток ревизии порядка в Европе, сложившегося с 1991 года.

РФ и КНР – общее видение

Прежде всего, стоит отметить тот факт, что на лицо попытка РФ усилить свои позиции на международной арене путем привлечения поддержки второй мощи в мире, которой является КНР – в рамках как минимум торга, который РФ начала с Западом, или возможного расширения масштабов агрессии против Украины, что значит дальнейший разрыв РФ с Западом.

Именно для этого Владимир Путин звонил по телефону Си Цзиньпину 15 декабря 2021 года, а затем известил весь мир о том, что якобы КНР поддерживает РФ в инициативах по получению гарантий от США и НАТО по нерасширению Альянса за счет таких стран, как Украина.

То, что Кремль ищет поддержки в КНР, уже является хорошим индикатором реального положения РФ на международной арене. Москва понимает всю свою уязвимость и относительную слабость, а потому ищет поддержки в Пекине. Это очень контрастирует с СССР, который, являясь военным супердержавой, был в разы менее зависим от поддержки других крупных государств.

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При этом действительно в РФ и КНР очень сходна трактовка процессов, имеющих место в системе международных отношений, а также желаемого положения дел если ориентироваться на многочисленные заявления высокопоставленных должностных лиц и академический дискурс в обеих странах. И Москва, и Пекин говорят о формировании так называемого многополюсного мирового порядка, который должен прийти на замену однополярности во главе с США и будет базироваться на основе баланса сил и интересов ряда крупных глобальных и региональных государств.

Такой многополюсный порядок, по мнению РФ и КНР, будет как более справедливым, так и более стабильным.

Так же истеблишмент обеих стран исходит из того, что многочисленные конфликты и противоречия в Евразии являются следствием не агрессивности Москвы и Пекина, а того, что США никак не хотят отказаться от однополярности, а потому генерируют разного рода конфликты в Евразии – против РФ в Украине и против КНР в прибрежных морях Восточной Азии.

В этом абсолютное сходство РФ и КНР – оба государства-ревизионисты существующего мирового порядка не хотят признавать, что именно их агрессивность является источником проблем и нестабильности.

РФ и КНР после 2014 года

Усиление взаимодействия РФ и КНР, действительно, происходило параллельно тому, как РФ удалялась от Запада после начала агрессии против Украины в 2014 году. Прежде всего, КНР стала главным торговым партнером РФ, если считать именно на двусторонней основе. Хотя следует понимать, что рост объемов торговли не был столь уж значительным.

В 2013 году объем двусторонней торговли составлял $89,21 млрд, в 2019 году соответствующий показатель составил $110,75 млрд. Хотя следует понимать, что 79,1% российского экспорта в КНР составляют минеральные продукты (нефть, газ) и древесина. То есть, по сути, речь идет лишь о том, что из сырьевого придатка Запада РФ превращается в сырьевой придаток КНР, предоставляя необходимые ресурсы для дальнейшего китайского роста.

РФ начала менять структуру своих золотовалютных резервов – не менее так называемого Фонда национального благосостояния. В 2021 году из этого фонда были выведены накопления в долларах, при этом доля юаня выросла с 15% до 30,4%. Общий объем ликвидной части Фонда составляет в пересчете на доллары 115 млрд. Хотя таким образом РФ лишает себя свободы маневра, ведь наличие активов в юанях означает то, что РФ может производить только закупки у КНР в ее национальной валюте.

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Параллельно РФ и КНР нарастили сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Две страны проводят совместные военные маневры на суше (такие как Сибу//Взаимодействие 2021 г.) и на море (Морское Взаимодействие). Армейцы КНР привлекались к проведению российских стратегических командно-штабных учений в 2018-2020 годах.

Введена практика ежегодных совместных воздушных патрулирований авиации РФ и КНР в Восточной Азии, что не особенно нравится таким странам, как Япония и Республика Корея. РФ согласилась продать КНР свои современные системы вооружения, как системы ПВО С-400 и самолеты поколения 4++ Су-35С. Также речь шла о поставках авиационных двигателей для китайских истребителей, которые создаются как дальнейшее развитие импортируемых из РФ в 1990-е Су-27.

С другой стороны, именно КНР после введения западных ограничений является одним из крупнейших источников полупроводников и микроэлектронной базы для российской оборонной промышленности. Также малые ракетные корабли РФ проекта 21 631 получали китайские дизели взамен запрещенных немецких. Однако качество этих энергетических установок желало быть лучше.

Солнце не столь ярко, как хотелось бы Москве.

Однако все далеко не так радужно в российско-китайских отношениях. Прежде всего, можно сказать, что КНР использовала фактическое ослабление РФ на фоне агрессии против Украины для подписания выгодного для себя соглашения в 2014 году по созданию газопровода Сила Сибири. До агрессии против Украины переговоры между РФ и КНР о возможном новом газопроводе шли годами без всяких результатов – однако в конце концов соглашение подписали только через два месяца после аннексии Крыма.

При этом и на сегодняшний день РФ поставляет трубопроводный газ в КНР по самым низким ценам, если сравнить с поставками в КНР из других стран.

В целом же следует понимать, что сближение РФ и КНР имеет свои пределы.

Так страны Европы и сегодня остаются главным торговым партнером РФ, несмотря на рост торговли с КНР. В 2019 году на страны ЕС приходилось 41,7% общего товарооборота РФ или $ 277,79 млрд. Таким образом распиаренный "поворот РФ на восток" – это и дальше больше цель, чем реальность. Точно так же, хотя и происходит определенная дедолларизация золотовалютных резервов РФ, к началу 2021 года 22,2% общих золотовалютных резервов РФ составляют накопления в долларах.

Более того, по официальной российской статистике, КНР занимала почетное 23 место на начало 2021 года по накопленным прямым иностранным инвестициям в РФ. Речь идет лишь о $2,2 млрд. Таким образом, КНР предпочитает скачивать сырье из РФ, но не инвестировать в развитие российской экономики. Так же в основном сырьевой характер экспорта РФ в КНР и слабые темпы экономического развития РФ делают невозможным выход на $200 млрд товарооборота в ближайшем будущем, несмотря на заявленные в 2019 году амбиции.

В целом можно четко проследить тенденцию, что КНР в рамках взаимодействия с РФ за последние годы получила гораздо больше, чем РФ от взаимодействия с КНР.

Перспективы

Нельзя отрицать того, что идеологически РФ и КНР близки друг к другу, когда речь идет о перспективах формирования нового миропорядка . Поэтому неудивительно, что по многим вопросам две страны выступают общим фронтом, противодействуя таким образом попыткам США остановить возникновение нового многополюсного мирового порядка.

Более того, можно утверждать, что в КНР видят выгодными для себя попытки РФ, в том числе военным образом, расшатать так называемый международный порядок, основанный на правилах.

Агрессия РФ против Украины в 2014 году похоронила любые возможности для РФ балансировать между Западом и КНР, увеличив зависимость РФ от КНР и создав таким образом для КНР надежный стратегический тыл в Евразии для переключения внимания на прибрежные моря Индо-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день РФ, оугрожающая крупнейшей войной в центре Европы с 1945 года, не позволяет США сконцентрировать необходимые внимание и ресурсы на наиболее системном вызове со стороны КНР.

Более того, попытки РФ выторговать для себя уступки со стороны США и НАТО по вопросам Евроатлантической безопасности являются своеобразным маркером для КНР относительно готовности США договариваться о параметрах безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на китайских условиях.

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Однако с другой стороны рельефно выделяется готовность КНР использовать ослабление РФ для достижения выгодных для себя контрактов, как это имело место с подписанием соглашения о создании газопровода Сила Сибири. Так же очень показательно то, что КНР практически не инвестирует ничего в развитие РФ, предпочитая концентрироваться только на эксплуатации российских природных ресурсов. При этом объявленный "поворот на восток" не снизил критическую зависимость РФ от взаимодействия с Западом – прежде всего со странами Европы. Поэтому любые намеки на способность РФ выжить в условиях разрыва с Западом являются больше блефом.

Параллельно можно ожидать, что КНР будет все меньше зависеть от импорта высокотехнологичного вооружения и комплектующих из РФ. На сегодняшний день КНР уже имеет модификацию полифункционального истребителя 4-го поколения (J-11D), которая по таким параметрам, как РЛС или ракеты "воздух-воздух", преобладает над российскими аналогами. Точно так же в последние годы КНР совершила значительный рывок по обеспечению себя собственными двигателями для истребительной авиации.

Таким образом, можно ожидать продолжения линии на более риторическую поддержку РФ со стороны КНР при параллельном использовании Пекином агрессивности Кремля как для достижения собственных интересов в двусторонних отношениях, так и на международной арене в целом.

Такое четкое отстаивание собственной стратегической автономности и независимости будет четко отражать соответствующую тысячелетнюю традицию Китая отстаивать и реализовать собственный курс на международной арене. При этом бесспорно то, что КНР использует на полную в своих интересах такой безрассудный шаг РФ, как расширение масштабов агрессии против Украины, который еще больше ослабит РФ в рамках отношений асимметричного партнерства в пользу КНР.

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