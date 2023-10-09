Война в Израиле может приблизить прямое ядерное столкновение с Ираном

Кольцо вокруг Израиля сжимается.

Маленькая территория – главное слабое место Израиля.

Итак, Израиль граничит с:

– Египтом,

– Ливаном,

– Сирией,

– Иорданом,

– Сектором Газа (палестинцы).

Напавший на Израиль ХАМАС – палестинское исламистское движение и правящая партия Сектора Газа. Он признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, Организацией американских государств, а также рядом других стран. Также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

Сектор Газа – территория на берегу Средиземного моря, де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина.

На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого отделен разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделен бетонной стеной.

Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина – от 6 до 12 км. Общая площадь – около 360 км. Столица – город Газа. Население 3 млн. человек.

Для сравнения, площадь г. Киев – 839 км (максимальная протяженность и ширина 50 и 56 км соответственно).

Сектор Газа имеет артикулированные цели: "сбросить Израиль в море, стереть его с карты" и "уничтожить каждого еврея".

ХАМАС имеет открытых и скрытых союзников:

- Хезболла,

- Сирия,

– Ливан,

- Исламский Джихад (сектор Газа),

– Талибан.

По оценкам Пентагона, общая численность солдат ХАМАС составляет около 20 000 человек, из которых 10 000 человек регулярные войска, а остальные 10 000 человек – резервисты.

Дополнительно, ХАМАС может мобилизовать еще 50 тысяч резервистов.

По оценкам Пентагона, Хамас располагает около 20 000 ракет, из которых около 4000 ракет являются дальнобойными и могут достигать всей территории Израиля.

Для понимания, расстояние от сектора Газа до Тель-Авива – 80 км.

Годовой бюджет Хамас может достигать 0.7-1 млрд долларов. Основной донор – Иран.

Учитывая наличие в Израиле ядерного оружия, прямое участие Ирана в войне с Израилем маловероятно. Однако... Иран уже участвует в финансировании прямых противников Израиля. Вероятность того, что Египет предоставит военную помощь противникам Израиля, невелика. Египет стремится поддерживать мир и стабильность в регионе и не хочет быть вовлеченным в военный конфликт. В настоящее время Египет поддерживает мирный процесс между Израилем и палестинцами и выступает за создание двух государств – Израиля и Палестины, на основе границ 1967 года. Однако, если мирный процесс терпит неудачу, Египет может пересмотреть свою позицию и оказать военную помощь противникам Израиля.

Вместе мы имеем коалицию против Израиля (без учета Ирана и Египта), которая включает в себя:

- 200 тысяч регулярных войск и более 600 тысяч дополнительных резервистов.

Использование резервистов маловероятно для войны против Израиля, но до 30%-50% личного состава армий антиизраильской коалиции может быть использовано (это 60-100 тыс.).

- Совокупный годовой бюджет 7,5-9 млрд дол.

- Тысячи ракет и сотни дронов, сотни единиц тяжелой и легкой военной техники, но относительно небольшое количество самолетов и вертолетов.

Отличительной особенностью антиизраильского альянса от Израиля является значительное (!) технологическое отставание стоящей на вооружении военной техники.

Что представляет собой армия Израиля?

Численность армии обороны Израиля составляет около 190 000 человек.

170 000 являются военнослужащими срочной службы, а 500 000 являются резервистами.

Резервисты Цахала составляют около 10% населения Израиля. Они проходят ежегодную подготовку и могут быть призваны на службу в случае необходимости.

В составе ВВС Израиля имеется около 400 боевых самолетов (!), в том числе истребители F-16, F-35 и A-4, а также штурмовики A-10 и вертолеты AH-64 Apache.

В составе сухопутных войск Израиля имеется около 4000 танков, в том числе Merkava IV, а также около 10 000 бронированных машин, в том числе M113 и Namer.

В составе ВМС Израиля около 40 боевых кораблей, включая фрегаты, корветы и ракетные катера.

Годовой бюджет армии обороны Израиля составляет около 24 млрд. дол. Это около 6% ВВП Израиля. Плюс в Бюджете США ежегодно заложены посты в 4 млрд дол. в поддержку обороноспособности Израиля.

Если непосредственно сравнивать антиизраильский альянс и военную мощь Израиля, очевидно, что:

- У Израиля больший бюджет.

- Сравнимое с Альянсом количество живой силы (мы помним, что у нападающего не будет шансов без как минимум 3-х кратного численного преимущества).

- Слабая сторона Израиля – малая территория и окружение почти со всех сторон врагами. Массированные ракетные атаки могут повторяться и здесь Израильское ПВО не даст 100% эффективности, ведь вся территория Израиля находится в зоне поражения.

- При этом у Израиля в разы лучший наступательный потенциал – современная авиация, танки, ракеты и... около 200 ядерных боеголовок.

– Ну и незабываемая организованность. Израиль на порядок организованнее своих врагов. Хотя опыт позавчерашнего прорыва границ показал, что не все идеально.

Впереди Израиль ждут непростые времена.

Я уверен, что Израиль освободит территории, но риски сохранятся и следующие 5 лет будут расти в геометрической прогрессии, приближая риск прямого военного столкновения Ирана и Израиля, где не исключено применение ядерного оружия.







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