Війна в Ізраїлі може наблизити пряме ядерне зіткнення з Іраном

Кільце навколо Ізраїлю стискується.

Маленька територія – головне слабке місце Ізраїлю.

Отже, Ізраїль межує з:

- Єгиптом,

- Ліваном,

- Сирією,

- Йорданом,

- Сектором Гази (палестинці).

ХАМАС, який напав на Ізраїль – палестинський ісламістський рух та керівна партія сектору Гази. Він визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США, Японією, Європейським Союзом, Організацією американських держав, а також у низці інших країн. Також заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС.

Сектор Гази – територія на березі Середземного моря, де-юре є однією з двох частин частково визнаної арабської держави Палестина.

На сході та півночі сектор межує з Ізраїлем, від якого він відокремлений розділовим парканом з контрольно-пропускними пунктами, а на південному заході територією суші межує з Єгиптом, від якого відділений бетонною стіною.

Довжина сектору Гази становить приблизно 40 км, ширина – від 6 до 12 км. Загальна площа – близько 360 км. Столиця – місто Газа. Населення 3 млн осіб.

Для порівняння, площа м. Київ – 839 км (максимальна довжина та ширина 50 та 56 км відповідно).

Сектор Гази має артикульовані цілі: "скинути Ізраїль у море, стерти його з карти" і "знищити кожного єврея".

ХАМАС має відкритих і прихованих союзників:

- Хезболла,

- Сирія,

- Ліван,

- Ісламський Джихад (сектор Гази),

- Талібан.

За оцінками Пентагону, загальна чисельність солдатів ХАМАС становить близько 20 000 осіб, з яких 10 000 осіб регулярні війська, а решта 10 000 осіб – резервісти.

Додатково ХАМАС може мобілізувати ще 50 тисяч резервістів.

За оцінками Пентагону, Хамас має у своєму розпорядженні близько 20 000 ракет, з яких близько 4000 ракет є далекобійними і можуть досягати всієї території Ізраїлю.

Для розуміння, відстань від сектору Гази до Тель-Авіва – 80 км.

Річний бюджет Хамас може досягати 0.7-$1 млрд дол. Основний донор – Іран.

Враховуючи наявність в Ізраїлю ядерної зброї, пряма участь Ірану у війні з Ізраїлем є малоймовірною. Проте... Іран вже бере участь у фінансуванні прямих супротивників Ізраїлю. Ймовірність того, що Єгипет надасть військову допомогу супротивникам Ізраїлю, невелика. Єгипет прагне підтримувати мир та стабільність у регіоні, і він не хоче бути залученим до воєнного конфлікту. Нині Єгипет підтримує мирний процес між Ізраїлем та палестинцями й виступає за створення двох держав, Ізраїлю та Палестини, на основі кордонів 1967 року. Однак, якщо мирний процес зазнає невдачі, Єгипет може переглянути свою позицію та надати військову допомогу супротивникам Ізраїлю.

Разом ми маємо коаліцію проти Ізраїлю (без урахування Ірану та Єгипту), яка налічує:

- 200 тисяч регулярних військ та понад 600 тисяч додаткових резервістів.

Використання резервістів малоймовірне для війни проти Ізраїлю, але до 30%-50% особового складу армій антиізраїльської коаліції може бути використане (це 60-100 тис.).

- Сукупний річний бюджет 7,5-9 млрд дол.

- Тисячі ракет і сотні дронів, сотні одиниць важкої та легкої військової техніки, але відносно невелика кількість літаків та гелікоптерів.

Відмінною рисою антиізраїльського альянсу від Ізраїлю є значне (!) технологічне відставання військової техніки, що стоїть на озброєнні.

Що являє собою армія Ізраїлю?

Чисельність армії оборони Ізраїлю становить близько 190 000 осіб.

170 000 осіб є військовослужбовцями термінової служби, а 500 000 є резервістами.

Резервісти Цахала становлять близько 10% населення Ізраїлю. Вони проходять щорічну підготовку і можуть бути призвані на службу у разі потреби.

У складі ВПС Ізраїлю є близько 400 бойових літаків (!), зокрема винищувачі F-16, F-35 та A-4, а також штурмовики A-10 та гелікоптери AH-64 Apache.

У складі сухопутних військ Ізраїлю є близько 4000 танків, зокрема Merkava IV, і навіть близько 10 000 броньованих машин, зокрема M113 і Namer.

У складі ВМС Ізраїлю близько 40 бойових кораблів, зокрема фрегати, корвети та ракетні катери.

Річний бюджет армії оборони Ізраїлю становить близько 24 млрд дол. Це близько 6% ВВП Ізраїлю. Плюс у Бюджеті США щороку закладено пости 4 млрд дол. на підтримку обороноздатності Ізраїлю.

Якщо безпосередньо порівнювати антиізраїльський альянс і військову міць Ізраїлю, очевидно, що:

- Ізраїль має більший бюджет.

- Порівняна з Альянсом кількість живої сили (ми пам'ятаємо, що у нападника не буде шансів без щонайменше трикратної кратної чисельної переваги).

- Слабкою стороною Ізраїлю є мала територія та оточення майже з усіх боків ворогами. Масовані ракетні атаки можуть повторюватись і тут Ізраїльська ППО не дасть 100% ефективності, адже вся територія Ізраїлю перебуває у зоні ураження.

- Водночас в Ізраїлю в рази кращий наступальний потенціал – сучасна авіація, танки, ракети та... близько 200 ядерних боєголовок.

- Ну і незабутня організованість. Ізраїль на порядок організованіший за своїх ворогів. Хоча досвід позавчорашнього прориву кордонів показав, що не все є ідеальним.

Попереду на Ізраїль чекають непрості часи.

Я впевнений, що Ізраїль звільнить території, але ризики збережуться і протягом наступних 5 років зростатимуть у геометричній прогресії, наближаючи ризик прямого військового зіткнення Ірану та Ізраїлю, де не виключено застосування ядерної зброї.







Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.