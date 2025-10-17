Мнение
Возможно ли использование государством искусственного интеллекта без ущерба для демократии
Келли Борн
бывший директор Центра киберполитики Стэнфордского университета
ПАЛО-АЛЬТО – Искусственный интеллект уже влияет на основы демократического управления во всем мире.
Его влияние можно изобразить в виде концентрических кругов, которые простираются от выборов до принятия правительственных решений, политического участия, общественного доверия и информационных экосистем, а затем до более широких системных рисков – экономических потрясений, геополитической конкуренции и "экзистенциальных" рисков, таких как климатические изменения или биологическое оружие. Каждый круг представляет как возможности, так и вызовы.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
