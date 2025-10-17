Думка
Чи можливе використання державою штучного інтелекту без шкоди для демократії
Келлі Борн
ексдиректорка Центру кіберполітики Стенфордського університету
ПАЛО-АЛЬТО – Штучний інтелект вже впливає на основи демократичного врядування в усьому світі.
Його вплив можна зобразити у вигляді концентричних кіл, які простягаються від виборів до ухвалення урядових рішень, політичної участі, суспільної довіри та інформаційних екосистем, а потім до ширших системних ризиків – економічних потрясінь, геополітичної конкуренції та "екзистенціальних" ризиків, таких як кліматичні зміни чи біологічна зброя. Кожне коло представляє як можливості, так і виклики.
