Возвращение заложников и военопленных: варианты Путина

Решение об обмене и возвращении в Украину заложников и военнопленных со стороны России будет принимать лично Путин.

Сейчас на столе у него три варианта:

1) Провести обмен 33 на 33 без каких-либо дополнительных условий, дабы показать таким образом «гуманность», - что Россия, мол, не только вечный агрессор, но еще и может проявлять гуманизм.

2) Провести обмен 33 на 33 после встречи в «нормандском формате» и принятии дополнительных (капитулянтских) условий перед страной-агрессором, которые для Украины привели бы к необратимым последствиям. Например, выполнение "минских договоренностей" в части внесения изменений в Конституцию страны на условиях Кремля по указанию представителей российской оккупационной администрации, чтобы в Украине начался необратимый процесс потери управляемости страны в целях усиления вражеского влияния.

3) Дождаться момента, когда Украина освободит всех включенных в списки на обмен, а потом просто кинуть, как говорится «по-беспределу», специально для внутренней аудитории, чтобы показать крутость перед быдломассой и одновременно ошеломить украинское общество и международное сообщество таким вопиющим беспределом, тем самым оказать психологическое давление на новые украинские власти.

Насколько я понимаю, Путин пока более склонен ко второму варианту. У Путина, как у агрессора и оккупанта, подчинившего часть территорий Украины своим преступным интересам, имеются все возможности для того, чтобы в очередной раз Украину поставить в крайне невыгодное положение.

Если обмен состоится, он может произойти после встречи в "нормандском формате". До этого Владимиру Зеленскому следует жестко настаивать на том, чтобы обмен произошел по формуле "33 на 33" без выполнения каких-либо иных капитуляционных условий.

И вообще, на будущее. Общеизвестно, что всякие договоренности с Путиным иллюзорны и часто не стоят времени, потраченного на переговоры с ним. За срыв обмена Путин не несет абсолютно никакой ответственности, равно как и за фабрикации сотен уголовных дел против невиновных людей. Именно в этом и состоит главная опасность текущего момента.

В будущем переговоры об обмене стоит проводить при международном посредничестве США как гаранта территориальной целостности и суверенитета Украины, а также Великобритании, и в сопровождении дополнительных формальных соглашений, включающих меры ответственности за срыв обмена.

Существенным тут является то, что Россия официально не признает агрессию против Украины, а Украина до сих пор не применила комплекс правовых мер, необходимых для страны, находящейся в состоянии вынужденной обороны от российской агрессии.

По этой причине, хотя военнопленные все равно попадают под действие Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, из-за не принятия правовых мер, страна снижает уровень гарантий для них, предусмотренных конвенцией. Также Украина до сих пор лишена возможности обращаться с просьбой о включении мер коллективной самообороны, предоставлении полномасштабной военной помощи, и права обращения в международные судебные инстанции по возмещению Россией ущерба после завершения войны.

(Источник - блог автора)