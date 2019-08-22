Тема дня. Украина и Россия готовят большой обмен. Что можно рассказать

После обсуждения украинско-российских отношений в Париже между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом государства-агрессора Владимиром Путиным в начале недели, несколько российских изданий сообщили о подготовке обмена пленными между Украиной и РФ. Что можно рассказать из уже опубликованной информации - коротко рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Кремле сообщили, что Макрон и Путин обсуждали украинско-российские отношения, в том числе обмен "удерживаемыми лицами". На следующий день сразу в трех московских изданиях появилась информация о подготовке обмена. Газета Коммерсант процитировала неизвестного собеседника, который утверждал, что страны "вышли на финальную стадию переговоров", и что в Украину вернутся пленные моряки, задержанные в Керченском проливе. По данным газеты, это произойдет до конца августа.

Российский Интерфакс сообщил, что пятеро украинских политзаключенных были этапированы из регионов в московское СИЗО Лефортово, где уже пребывают украинские моряки. Косвенным подтверждением, что их действительно привезли в Москву, свидетельствует факт принятия в СИЗО передач от их родственников, о чем сообщила в Facebook журналистка Виктория Ивлева.

Российский сайт РБК, в свою очередь, опубликовал разговор с источником, который подтвердил, что передача моряков возможна под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и оно состоится в августе.

С украинской стороны о готовящимся обмене LIGA.net рассказал собеседник в руководстве Генпрокуратуры. "Мы работаем над этим вопросом", - сказал он. Также из других источников в правоохранительных органах стало известно, что обмен должен пройти по формуле 33 на 33. Однако официально все органы власти в Украине отказали в предоставлении любых комментариев по вопросу обмена в силу различных причин. От журналистов из РФ LIGA.net получила предварительный список из двух десятков граждан РФ, которых Украина якобы должна передать в РФ на обмен. В списке ранее звучавшие в СМИ фамилии задержанных россиян в Донбассе, участники Антимайдана 2014 года из южных областей Украины.

Сегодня в конце дня у Путина подтвердили контакты по обмену.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В июле омбудсмен Людмила Денисова передала своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой список из 150 украинцев, которых удерживают российские власти. Последний обмен пленными состоялся в конце 2017 года. Тогда Украина передала 233 человека, а домой вернулись 74 военнопленных. Президент Зеленский назвал возвращение пленных первоочередной задачей и публично призвал Путина вернуть заключенных.

Реалистичность обмена пленными возрастает из-за интереса РФ восстановить формат Большой восьмерки, откуда РФ выгнали за агрессию. Замглавы МИД Елена Зеркаль отметила, что мировые лидеры ждут от РФ "знаков и шагов", показывающих ее стремление вернуться в клуб сверхдержав. Таким образом, возвращение политзаключенных - предмет торга за возвращение РФ в G8.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В ближайшее время может состояться обмен, но точных дат никто из собеседников LIGA.net не называет. Не исключено, что обмен может сорваться.

"Если обмен состоится, то никаких быстрых международных бонусов для Москвы не даст. Он станет первым шагом, после которого возможны будут следующие", - говорит эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. Украина и Европа, с одной стороны, и РФ – с другой, смогут больше доверять друг другу, при этом противоречия никуда не денутся, считает он.

По его мнению, восстановление G8 может произойти через какое-то время. "Франция, как и Германия, понимают, что диалог с Москвой им необходим", - говорит эксперт. Он считает, что европейцы понимают, что ситуация в отношениях ЕС-РФ в тупике "и делать дальше вид, что Россия подвергнута остракизму, смысла нет".

"Возврат в Большую восьмерку – большой аванс, и Макрон отдавал себе отчет в том, что это рискованная игра. Но, с другой стороны, он может всегда заявить, что это позиция Франции, а окончательное решение зависит от остальных", - подчеркнул международник.

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