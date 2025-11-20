Вижу, как очередная информационная атака "заходит" в украинское пространство. Как нож в масло…

Ну, а как же? Там же про "мирный план" (очевидно, всех интересует), да ещё и в американском влиятельном медиа (не в украинских же!), со ссылкой на известные фамилии (ничего, что предыстория роли некоторых из этих персонажей сомнительна).

Как заявляют российские технологи очередного ИПСО, "фронт обороны развалился", "украинское общество уже поддержит что угодно"; "европейские партнёры больше не будут поддерживать Украину", "Президента Украины на фоне коррупционного скандала заставят капитулировать на российских условиях! Американцы в этом помогут на условиях, согласованных на Аляске…".

Всё пропало? Не думаю. У меня есть своя версия.

Во-первых, какой-то очередной "план мира" действительно ходит по рукам, но, судя по всему, это компиляция из предыдущих российских "хотелок". При этом реалистичных предложений и вообще реальных факторов для выхода из широкомасштабной войны сейчас так и нет.

Во-вторых, никто не помешает журналистам поднимать резонансные темы.

В-третьих, учитывая, что параллельно вышло открытое и публичное (!) заявление враждебной СВР (российской службы внешней разведки) с примерно такими же тезисами, а мы уже насмотрелись на подобное за эти годы, то всё это скорее информационная история и очередное тестирование настроений, которое враги у нас на глазах превращают в масштабное ИПСО, "подкрепляя" очередной "мирный план" целенаправленным убийством ракетами украинских женщин и детей, чтобы принудить народ к капитуляции.

Такого результата не будет!

Но нужно признать, что как минимум один результат точно есть: российский Дмитриефф показывает своему царю, что он всё же имеет возможности работать в нужном направлении – как со своим бизнес-партнёром господином Виткоффом, так и с американскими медиа.

Но, кажется, он перестарался: слишком много его прямых цитат использовали… К тому же и сам господин Виткофф указал именно на некого "К", который и нарисовал журналистам всю эту историю в выгодном для него варианте.

Поэтому из этого "мирного плана" будет, скорее всего, пшик… А нам пока своё делать: преодолевать кризис, усиливать фронт и тыл, улучшать свою переговорную позицию и держать строй.

