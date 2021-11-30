Вперед, вурдалаки! Что заставляет Путина готовить Россию к новой экспансии

Тот факт, что Россией правят военные преступники и серийные убийцы, для человечества не новость. О психологии коллективного Путина написаны книги. Путиноведение постепенно превращается в новый раздел криминалистики. Во что верит этот монстр, к чему стремится, чего по-настоящему хочет? Когда и на кого нападет?

Накануне в росСМИ появилась почти сказочная по своему содержанию статья, из которой можно нарисовать исчерпывающий профайл коллективного Путина: ни во что не верит, хочет только одного – крови. Эта мысль изложена не прямо, а как бы спрятана за псевдонаучными эвфемизмами и приправлена хвалебными характеристиками российского президента, якобы подарившего России "золотой век". Общий пафос: только так, мол, и можно обеспечить стабильность сверхдержавы.

Все это можно было бы назвать бредом и тут же забыть, если б не автор статьи – сам коллективный Путин. Точнее, его тень, бывший руководитель аппарата правительства РФ Владислав Сурков. Именно этот человек во время горячей фазы войны на Донбассе курировал украинское направление в качестве помощника Путина. У Суркова множество неофициальных титулов: серый кардинал Кремля, кукловод боевиков, главный идеолог путинского режима, архитектор "управляемой демократии".

Последние пару лет Сурков вывалился из активной политической жизни (по слухам, тяжело болел). Хотя интерес к политике не утратил.

Генеральная мысль Суркова в том, что государственной системе всегда угрожает скрытый хаос. Избежать анархии и сохранить властную вертикаль можно лишь в том случае, если власть научится правильно разряжать внутренние противоречия, даст возможность гражданам спускать пар и будет "направлять их свободу" в нужное русло. Ничего лучшего, чем экспансия, в данном случае придумать невозможно.

Он сравнивает социальные процессы с физическими явлениями, проводит аналогию между развитием государства и вторым законом термодинамики, называет свою псевдонаучную белиберду "социальной физикой". И резюмирует: "Все империи делают это. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия".

По Суркову, невразумительно мычащее население представляет для государя опасность, и время от времени, чисто для профилактики, часть этого населения нужно, цитируем, "экспортировать для утилизации на чужой территории". Первое, что тут вспоминается: война на Донбассе и все эти гиви, моторолы и гиркины. Оставшееся, невразумительно мычащее и, добавим, ждущее своего часа на утилизацию, население будет от происходящего в восторге, что и доказала крымская кампания. Потому что население тоже хочет крови. Все хотят крови. Таковы, знаете ли, законы термодинамики.

Как бы в ответ на риторическое вопрошание покойного поэта Евгения Евтушенко – хотят ли русские войны? – вырисовывается групповой портрет русского народа: пролетарии, крестьяне, военные, духовенство, чиновники... Молодежь и старики. Все в едином порыве смотрят в светлое будущее. Одухотворенные такие лица, но с маленьким изъяном. Если приглядеться, у всех торчат клыки, с которых капают крохотные капельки крови.

Миллионы вампиров, получающие свою порцию человечины из телевизора. А если им этой человечины долго не давать, то они, не приведи господи, еще прозреют и разорвут своего великого кормчего. Говоря языком Суркова, "устроят сплошную энтропию". Президентские рейтинги упадут, начнется буза, а там и до цветной революции рукой подать.

Всерьез полемизировать с Сурковым смысла, конечно же, нет. Отчасти он прав: российская государственность, действительно, всегда стояла на крови – своей и чужой. Отчасти же он просто паясничает: ни к термодинамике, ни к социологии его теория отношения не имеет.

Любой студент-обществовед объяснит, что "внутренние противоречия" в современном мире разрешаются не натравливанием своего народа на соседний, а созданием возможностей для самореализации граждан. Для этого надо укреплять социальные институты, защищать права человека, создавать социальные лифты и развивать креативную экономику. Все это называется либерализацией общественной жизни.

Что-то такое начитанный Сурков, конечно же, слышал. Потому и пишет: "Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно". В самом деле, зачем нужны все эти риски и сложности, если проще устроить кровавую бойню с массовой "утилизацией"?

Любой студент-историк вспомнит, что каждая империя устраивала свою экспансию под знаменем какой-нибудь великой идеи. Иногда это были бредовые или утопические идеи. Но все-таки идеи. Юлий Цезарь предлагал варварам римское просвещение и законы. Фридрих Барбаросса шел умирать за Гроб Господень. Не исключено, что людоед-Гитлер искренне верил в расовое превосходство, а людоед-Сталин всерьез относился к марксизму.

Диктаторы прошлого в любом случае понимали, что без идеологии они никто. И только коллективный Путин отбросил фиговые листочки и предстал перед мировым сообществом в своем первозданном виде. Чем больше крови, стало быть, тем ему лучше. Это его ноу-хау. Справедливости ради надо сказать, что эту кровь, прежде чем подать подданным, он приправляет остатками идеологии. Сборной солянкой под названием "русский мир".

Сам этот факт, кстати, очеловечивает русский народ. Простые люди хоть и страшноваты и бестолковы, но все же не так злы по природе своей, как о них думает Сурков (или Путин). По какой-то причине не могут обыватели есть человечину вот так вот запросто, в отличии от Суркова (или Путина). Для этого их надо обмануть, пустить в ход киселевых-скабеевых, которые расскажут о злобных нацистах и распятых мальчиках, вспомнят блокаду Ленинграда, споют интернационал, приклеят к стене Гагарина, проклянут ЛГБТ и поднимут хоругвь с Александром Невским.

Но самому коллективному Путину, повторимся, идеология давно уже не нужна. О любых ценностях Сурков пишет с нескрываемым презрением, как о чем-то полезном для воспитания плебса, но скучном и ненастоящем: "Применение экстрактов исторической памяти, просроченной морали, административно-духовных ценностей и других тяжелых социальных консервантов в неограниченных дозах обеспечивает сохранение желанной стабильности".

Тут можно возразить, что автор этих слов все-таки не Владимир Путин, а Владислав Сурков. Мол, сошел с ума человек и несет себе в частном порядке циничный блеф. Но это не так. Сурков, публикуя статью, преследует некую цель. Например: вернуться в большую политику. Или – помочь шефу в предстоящих переговорах с Байденом. Как вариант – дезинформировать Запад. Но.

Какую бы из этих целей не преследовал Сурков, он подыскивает те слова и формулировки, которые воспримет Путин. Можно даже предположить, что в глубине души Сурков не такой уж моральный уродец, что он любит стихи и рыбную ловлю, музицирует, тайно исповедует буддизм и вообще мухи не обидит. Но на службе он будет мимикрировать под Путина. Растворяться в его мыслях и тайных страстях, угадывать желания самодержца. Будет скоморошничать перед послами, позволяя себе то, до чего опускаться самому царю-батюшке лень или не по чину.

Из сказанного два вывода. Первый: Путин нападет, как только сможет себе это позволить. И задача Украины сделать все, чтоб не смог. Второй. Путин проиграет. Не потому, что у него плохая армия или устаревшее оружие, а потому что запредельное зло – так себе стратегия.

Абсолютный цинизм путинского режима, кажется, приближается к суицидальной стадии. Придет время, и голодные вурдалаки начнут пожирать сами себя. Оставшихся добьют внезапно прозревшие люди, вооруженные осиновыми кольями и серебряными пулями. В истории Российской империи что-то похожее уже случалось. Как сказал бы Сурков, такова "социальная физика".

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