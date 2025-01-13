То, как поступит Трамп, станет для него лакмусовой бумажкой в вопросе реального желания надавить на Путина

Администрация президента Байдена за 10 дней до завершения своего срока пребывания у власти ввела новый пакет санкций против российской энергетики.

Введённые санкции на бумаге выглядят очень жёсткими, но будут ли они реализованы на практике – вопрос уместный.

То, каким образом Трамп использует этот "пас" в процессе переговоров с Кремлём, станет лакмусовой бумажкой для оценки уровня его желания реально надавить на болезненные точки россиян.

Если он снимет их до начала серьёзного разговора с Путиным – это будет плохим знаком для нас.

А если воспользуется ими в переговорах – это очень хороший признак.

В своё время ошибкой Байдена было снятие санкций с Северного потока 2 до начала переговоров с Путиным в Женеве.

Эта ошибка стоила нам всем очень дорого.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в этот санкционный пакет вошло почти всё то, что за последние три года администрация Байдена называла "недопустимой эскалацией".

Как мы видим сейчас – это была неправда.

Они боялись не эскалации конфликта с Москвой, а роста цен для внутренних потребителей в США, что помешало бы демократам удержать Белый дом.

Потеряв и Белый дом, и Конгресс, "недопустимое" стало вполне возможным.

Ну, тут нужно честно признать, что подобную историю мы много раз наблюдали и в украинской политике.

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