Все, что называли "недопустимой эскалацией", стало санкциями. Нам говорили неправду
Администрация президента Байдена за 10 дней до завершения своего срока пребывания у власти ввела новый пакет санкций против российской энергетики.
Введённые санкции на бумаге выглядят очень жёсткими, но будут ли они реализованы на практике – вопрос уместный.
То, каким образом Трамп использует этот "пас" в процессе переговоров с Кремлём, станет лакмусовой бумажкой для оценки уровня его желания реально надавить на болезненные точки россиян.
Если он снимет их до начала серьёзного разговора с Путиным – это будет плохим знаком для нас.
А если воспользуется ими в переговорах – это очень хороший признак.
В своё время ошибкой Байдена было снятие санкций с Северного потока 2 до начала переговоров с Путиным в Женеве.
Эта ошибка стоила нам всем очень дорого.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в этот санкционный пакет вошло почти всё то, что за последние три года администрация Байдена называла "недопустимой эскалацией".
Как мы видим сейчас – это была неправда.
Они боялись не эскалации конфликта с Москвой, а роста цен для внутренних потребителей в США, что помешало бы демократам удержать Белый дом.
Потеряв и Белый дом, и Конгресс, "недопустимое" стало вполне возможным.
Ну, тут нужно честно признать, что подобную историю мы много раз наблюдали и в украинской политике.
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