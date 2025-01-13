Те, як вчинить Трамп, стане для нього лакмусовим папірцем щодо реального бажання тиснути на Путіна

Адміністрація президента Байдена за 10 днів до завершення свого терміну перебування при владі ввела новий пакет санкцій проти російської енергетики.

Введені санкції на папері виглядають дуже жорсткими, але чи будуть вони впроваджені на практиці – слушне питання.

Те, яким чином Трамп використає цей "пас" у процесі перемовин з Кремлем, стане лакмусовим папірцем для оцінки рівня його бажання реально натиснути на болючі точки росіян.

Якщо він зніме їх до початку серйозної розмови з Путіним – це буде поганим знаком для нас.

А якщо скористається в перемовинах – то це дуже хороша ознака.

Свого часу помилкою Байдена було зняття санкцій з Північного потоку 2 до початку перемовин з Путіним у Женеві.

Ця помилка нам всім дуже дорого коштувала.

Окремої уваги заслуговує той факт, що до цього санкційного пакета увійшло майже все те, що протягом останніх трьох років адміністрація Байдена називала "неприпустимою ескалацією".

Як ми бачимо зараз – це була неправда.

Вони боялись не ескалації конфлікту з Москвою, а зростання цін для внутрішніх споживачів у США, яке б завадило демократам утримати Білий дім.

Втративши і Білий дім, і Конгрес, "неприпустиме" стало цілком можливим.

Ну, тут треба чесно визнати, що схожу історію ми багато разів спостерігали й в українській політиці.

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