Все говорят о санкциях против России. Вот какими они должны быть

Сначала о том, какими должны быть ИДЕАЛЬНЫЕ санкции?

1) Они должны приносить существенный вред противнику.

2) Они не должны приносить вред тебе самому, а идеально – приносить пользу.

3) Против них должно быть очень трудно бороться с помощью пропаганды – идеально они должны ее обезоруживать.

4) Зеркальные контрсанкции должны быть либо невозможными, либо неэффективными. А еще идеально – вызвать смех.

Так вот – мы сейчас поговорим о прикольных санкциях.

Как известно, все смартфоны в мире управляются операционными системами либо iOS либо Android. Каждый такой телефон регистрируется в локальный iStore или Google market. Чтобы скачивать приложения, делать им апдейты и многое другое. Музыка, видео, новости, банки, другие платежные приложения, карты, фитнес и возможно самое главное – мессенджеры.

И практически все смартфоны, которые есть в России, зарегистрированы в российских маркетах двух крупнейших компаний. Есть конечно исключения – люди, живущие на две страны, могут в России иметь смартфоны с регистрацией в другой стране, но с российским номером. Это как правило не бедные люди. Но таких мало.

А теперь вспомним, что и Apple, и Google – это американские компании. И подчиняются решениям правительства Америки.

Если вы думаете что я хочу просто заблокировать учетные записи ВСЕХ российских смартфонов в двух маркетах, то нет! Это может быть слишком больно. Российская экономика очень диджитализирована – намного больше, чем Украина, и я даже думаю, чем Европа.

Санкция: каждое утро СЛУЧАЙНЫМ образом блокируется (скажем) 5% учетных записей смартфонов, зарегистрированных в российских маркетах. Тут главное – что СЛУЧАЙНО.

То есть ты житель великой страны, которая поднялась с колен, диктует всему миру геополитику, признает, какие хочет новые страны, держит в заложниках Европу через цены на газ. И тут – бах у тебя не работает телефон. Ну то есть немного он работает – можно звонить и посылать обычные СМС – как 10 лет назад. То есть твой iPhone или Samsung станет простой кнопочной Nokia.

И 5% – это нормально. За месяц каждый человек с вероятностью почти 100% хотя бы один раз получит такую премиальную Nokia.

Платежи, новости, YouTube, Instagram, WhatsApp, да даже "любимый" Яндекс, и тот не работает. Мне кажется, очень унизительно и болезненно. Но не смертельно.

Бороться с этой санкцией очень трудно. Делать против нее ПР – будет очень смешно – признать, что твоя страна так сильно зависит от двух компаний из Америки! Ну и контр-санкции – даже непонятно, какие.

Вот пару лет назад примерно также выключили могучий Huawei – они пытаются создать свою операционную систему Harmony, но пока что-то плохо получается. У России точно не получится. Ну и такая санкция Америке вред вообще не наносит.

Сразу говорю – использование VPN такую санкцию, возможно, и победит. Но это не просто запустить VPN – надо еще "спрятать" номер телефона и свой е-мэйл от операционной системы телефона. Это совсем не так просто.

Но даже если и сделают такой специально заточенный VPN для России, то это же прекрасно – тогда россияне смогут смотреть что угодно без цензуры, и если это станет популярно в России, то уже хороший результат санкции!

Нацлидер этой санкции не почувствует – пишут, что у него кнопочный телефон. Но тут уж я бессилен.

А если еще подумать, что и Windows принадлежит американской компании… И тоже можно 5% компьютеров СЛУЧАЙНО каждый день блокировать.

Кстати, самая импортно зависимая отрасль в развивающихся странах – это стоматология. Можно просто запретить ввоз в Россию пломб, коронок, имплантов и инструментов.

Китайскими их не заменишь. И "импортозамещение" не сделаешь не только быстро, но наверное вообще никогда!

Так что перед вторжением надо посоветовать всем россиянам вылечить свои зубы! Это конечно жестоко, но очень эффективно!

Немного подумал – это намного жестче чем отключение SWIFT. Давайте будем считать, что я этого не говорил.

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