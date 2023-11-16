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Встреча Байдена и Си Цзиньпина: для России уже есть плохие новости

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Встреча Байдена и Си Цзиньпина: для России уже есть плохие новости

политтехнолог
16.11.2023, 08:16

Похоже, Китай хочет новый двухполярный мир

Си Цзиньпин на саммите АСЕАН: "Возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой "несносные последствия" для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран".

Китай хочет новый двухполярный мир: с зоной влияния США и зоной влияния КНР?

Фактически именно как демонстрацию таких амбиций можно воспринимать слова Си. Но США – что Администрация Белого дома, что сенаторы и конгрессмены – не готовы признавать Китай равным себе и предоставлять ему соответствующие роли "второго гегемона" преференции.

В контексте перспектив России это заявление вообще звучит досадно для Кремля: Россия становится объектом в "зоне исторических интересов" Китая. Именно так ее подал Си.

Фактически РФ от претензий хотя бы на региональное, а может и мировое (с помощью ядерной дубинки) лидерство сползло к роли закрытого маргинального ресурсного анклава хозяина-Китая. С активно формируемым культом мессии-страдальца за правду.

Для нас это означает перспективу маргинализации возможного переговорного процесса: "Кому там интересно, на что претендует ресурсный придаток? Отдайте, что там хочет США для Украины, мы уже обо всем за вас договорились". Да, о чем-то конкретном говорить очень рано. Но вообще ситуация движется именно в сторону подобного развития событий.

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Китайвойна с россией
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