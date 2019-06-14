Встреча Дуды и Трампа и ее последствия для Украины

12 июня президент Польши Анджей Дуда посетил Вашингтон в рамках своего визита, где в Белом Доме встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Эта встреча является важным для Украины событием, поскольку благодаря установлению «крепких» отношений с Польшей Киев может настроить и более благоприятные контакты с Вашингтоном, что в сегодняшних условиях остается важным стратегическим интересом для нашей страны. Естественно, только и исключительно в том случае, если Украина начнёт делать правильные выводы из происходящих вокруг неё событий.

Для начала следует заметить, что этот визит Дуды в Вашингтон - второй за последний год, поскольку последняя встреча глав РП и США проходила в сентябре 2018 года. Такая «частота» прямо свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений между США и Польшей, поскольку Дональд Трамп крайне редко принимает одного и того же гостя по два и более раз в год.

Как и ожидалось, главы государств подписали крайне важный и одновременно «расплывчатый» документ о военном сотрудничестве между Варшавой и Вашингтоном в рамках не только НАТО, но и двусторонних отношений, предусматривающий размещение на территории РП «около 1 тыс.» американских военных «в ближайшем будущем», которое не было определено.

Некоторые польские СМИ заявляют, что речь идёт о 2 тыс. американских солдат, хотя ещё с утра 12 июня медиа в РП писали даже о возможных 10 тыс. военных,- что казалось абсолютно фантастическим и, скорее всего, невозможным.

Таким образом, уже в ближайшей временной перспективе РП будет располагать на своей территории уже более, чем 6 тыс. союзных военных, из которых американцы составят практически 50%. При этом неизвестно, когда это случится и откуда возьмутся «свободные» американские войска для размещения в Польше. Вполне вероятно, что они будут переброшены в Польшу из других стран ЕС (тогда кол-во американских военных в Европе не увеличится). Также вполне вероятен сценарий, что в РП отправятся американские военные участники операций на Ближнем Востоке, Афганистане и т.д.

Изначально в Варшаве ожидали, что Белый Дом примет решение разместить на территории Польши американскую танковую дивизию. Такое желание правительства РП является следствием актуальной концепции польской оборонной политики, в которой Россия рассматривается как региональный дестабилизатор ситуации и в случае нападения на Польшу будет атаковать не авиацией, или многострадальным и широко обсуждаемым ядерным оружием, а именно танками, которые позволят продвигаться пехоте.

При этом многие польские военные эксперты заявляют, что никакая танковая дивизия, вне зависимости от её национальной принадлежности, не спасёт РП в случае нападения России, поскольку Москва практически моментально «раскатает» Польшу, но на уровне примитивного «отпугивания» идея привлечь американские танки казалось неплохой.

Но несмотря на ожидания, в итоге Варшава получила обещание размещения логистической дивизии поддержки и - в будущем - воздушно-разведывательной базы США. Также документ предусматривает разработку инфраструктуры под танковую, воздушную и логистическую дивизии. Это означает, что в перспективе военных действий НАТО сможет в краткие сроки развернуться на территории Польши для обороны.

Такое решение американского правительства можно объяснить желанием не повышать «накал страстей» в регионе, поскольку предугадать реакцию Москвы на принятое Белым Домом решение об увеличении военного присутствия на восточном фланге НАТО не составляет труда.

В самой декларации, подписанной Дудой и Трампом, достаточно много говорится о таких символических вещах, как углубление билатерального сотрудничества в оборонной сфере, отпугивание противников, двусторонней и внутри-НАТОвской поддержке и т.п.

Естественно, во время публичной части, т.е. на пресс-конференции, не обошлось и без обсуждения России - она всё также продолжает признаваться президентами США и РП как угроза, хотя Дуда заявил, что, если бы не имперские амбиции Москвы, то Польша и РФ могли бы быть "друзьями". Президенты США и Польши обсудили также проект "Северный поток - 2", который и Трамп, и Дуда признают угрозой для европейской энергетической безопасности.

Конечно же, президент США традиционно не обошел стороной и Германию, попавшую под тотальную критику хозяина Белого Дома. Трамп заявил, что, если Германия хочет быть на «50-70% зависимой от России», то это её право, но куда лучше диверсифицировать рынок. Слова Трампа вполне объяснимы, ведь президенту США было бы выгодно, если бы в Европе под видом диверсификации покупали американский газ, который, кстати, сегодня поставляется в ЕС и через терминалы в Польше. Второй причиной для критики Германии со стороны США являются не реализующиеся в рамках НАТО обязательства. Берлин выделяет 1% ВВП на оборону вместо прописанных в соглашениях 2%. Таким образом, Польша в глазах Германии в пассивной форме, но всё же в очередной раз встала на сторону США в имеющемся споре.

За «переброску» американских военных, подготовку баз и содержание солдат будет регулярно платить Польша. Для США данная программа будет практически бесплатной. Также Варшава проведет выплаты за статус страны, имеющей на своей территории войска США, что по мнению Трампа, является большой привилегией, за которую тоже необходимо платить.

Во время совместной пресс-конференции Дональд Трамп похвалил польское руководство не только за «безупречное состояние демократии», но и за их инициативу по расширению военного сотрудничества как в рамках НАТО, так и в границах двусторонних отношений Варшавы и Вашингтона.

Конечно же, возникает вопрос: как за такие отношений с США будет расплачиваться Польша? Ведь существуют абсолютные единицы измерения (финансовая бухгалтерия), но также есть и неабсолютная единица измерения, т.е. лоббизм интересов. Польша является лоббистом американских интересов в рамках ЕС. Иногда представление американской позиции обходится Варшаве достаточно дорого, стоит лишь вспомнить о ближневосточной конференции, не так давно прошедшей в Польше, где США так активно критиковали Иран, что это привело РП к дипломатическому конфликту с Тегераном.

Стоит осознавать, что ради достижения собственного интереса Польша иногда жертвует репутацией и образом на международной арене, чего в отношениях со странами-гегемонами избежать, к сожалению, не представляется возможным.

Что из данной встречи может извлечь Украина?

На публичной части выступления Дуды и Трампа речь о нашем государстве вообще не заходила. А ещё в сентябре 2018 года руководители двух государств во время пресс-конференции не обошли стороной Украину, заявив о необходимо не допускать дальнейшего ослабления украинской темы и интересов из общественного пространства западных стран.

Во-вторых, газовые договоренности США и Польши, которые обещают привести РП только к постепенному наращиванию объемов американского импорта должно нас заинтересовать ввиду того, что на фоне потенциального газового кризиса в отношениях с РФ, в пиковые моменты Украине может понадобиться дополнительный источник тепла, которым с удовольствием может стать Польша. Быть может дальнейшее развитие отношений РП и США, а вместе с ним и увеличевающийся объем импортного газа в Польше, приведет нас к тому, что мы и вовсе сможем перейти на американский газ.

В-третьих, Россия в глазах США и РП всё также продолжает оставаться дестабилизатором и угрозой, что нас не может не радовать. При этом следует учитывать, что потенциальная нормализация отношений с РФ «не за горами». Данная идея в Польше становится всё популярнее. Но мы можем вполне успешно побороть рост популярности такого сценария, став более «интересным» партнером для Польши.

В-четвертых, развитие и углубление приятельских, а быть может даже стратегических отношений с США на сегодняшний день для Украины является важнейшей задачей. Польша, которая определенно заняла позицию геополитического форпоста США в регионе центрально-восточной Европы, может стать отличной «прокладкой» между Киевом и Вашингтоном, где РП будет представлять интересы Украины. Прецедент подобного сценария уже существует, поскольку польское руководство долгое время было адвокатом Украины в ЕС, а из недавнего заявления министра президентской канцелярии РП Кшиштофа Щчерского можно сделать вывод, что желание представлять Украину у Польши никуда не делось.

Мы должны осознать, что интерес к Украине у западных государств не уменьшится только в том случае, если мы будем наращивать собственную привлекательность и значимость. Времена, когда символизм и идеи доминировали на международной арене – уходят в прошлое, а на их место явно приходит интерес и ценность этого самого интереса. Если партнерство с Украиной будет выгодным для Варшавы и руководства Польши в целом, то все наши двусторонние конфликты, основанные на исторической политике бесследно «канут в воду». Если Украина сможет обоснованно показать США свою ценность, как это сделала Польша, то Вашингтон будет, не задумываясь продолжать поддерживать Киев и делать это Белый дом будет ещё активнее.

При этом Украине следует осознавать, что отношения с более сильными государствами иногда будут требовать действовать в их интересах, даже если это может принести ущерб нам самим. Хороший дипломат знает, когда нужно стоять на своей позиции твердо и непоколебимо, а когда необходимо тактически «поддаться». Любая уступка с нашей стороны должна иметь исключительно тактический, но никогда не стратегический характер.

Специально для LIGA.net