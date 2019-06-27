Встреча Трампа и Путина: вызовы и возможности для Украины

Украина находится в довольно сложной ситуации, которая может задать направления нашей политики, обозначить вызовы на ближайшие 12-18 месяцев. Речь идёт о будущей встрече Трампа и Путина - или, если быть точным, о событиях, происходящих вокруг неё. Собирается весьма тревожный пазл. Судите сами:

Договорняк по Молдове, результатом которого стал, среди прочего, обмен управляемости страной и борьба с коррупцией, а также "прогресс" в переговорах по Приднестровью - впервые за последние 2 года. Участники - ЕС, РФ и США. Русские соглашаются на отведение сторон в Станице Луганской. И реально отводят силы. На минуточку, это первый "прогресс" в Минских соглашения (помним пункт 1 - разведение сторон). То есть, РФ демонстрирует "прогресс" и - якобы - уступки. Российская Федерация заявила - и американские СМИ подтвердили - факт вывода российских военных специалистов из Венесуэлы. Ещё один "прогресс" и уступки. В Минске договариваются о передаче четырёх наших пленных Медведчуку. Якобы "добрая воля" сепаратистов. Трамп заявляет, что его ожидания от завтрашней встречи с Путиным на G-20 позитивны.

Таким образом, имеем ситуацию, в которой Россия создаёт видимость уступок. И демонстрирует готовность обмена одного кризиса на другой. Уступают Венесуэлу. Догадайтесь с трёх раз - уступок в какой части мира они хотят потребовать взамен? Эту логику, кстати, мы с Илией Кусой, описывали год назад в тексте "Три основных сценария политического компромисса Трампа и Путина". Россия продолжает действовать именно в этой логике.

Вопрос в другом: готовы ли США пойти если не на глобальный, то на локальный договорняк? Вашингтону, кроме Венесуэлы, важна позиция России по Ирану на Ближнем Востоке. Фактически - ограничение влияния Ирана в Сирии, Ливане и Ираке. США необходима позиция РФ по КНДР. И, наконец, Вашингтону необходима позиция Кремля по договорам о вооружениях (разорванных недавно) - необходима совместная работа по более глубокому втягиванию Китая в систему сдерживания.

Путин готов пойти навстречу по вопросу Ирана в Сирии. С КНДР сложнее, но тут тоже есть российский интерес. А вот совместная позиция по давлению на Китай - этого себе Москва на фоне санкций позволить не может. Речь даже не об экономике - с этим у России всё более-менее, - речь о технологическом сотрудничестве.

Кроме того, есть Северная Африка, Судан, страны Азии. Поэтому шансы на "большой договорняк", "big deal", не так велики. И это хорошо.

Но даже в случае локального договорняка есть опасность, что на одной чаше весов лежит Венесуэла (и, возможно, Иран в Сирии), а на другой - Украина. Дбавить на весы Путин может наших моряков на протяжении 2-3 месяцев (всё равно он вынужден будет их отпустить в перспективе до года).

Тогда от нас будут требовать встречных уступок. И на фоне смены власти наша ситуация выглядит несколько шаткой. Это, кстати, та логика, которую мы описывали в прогнозе на 2019 год без привязки к тому, кто выйдет победителем из парламентской и президентской гонки. К осени Россия хочет выйти на контуры договорняка и обозначить позиции, чтобы создать "дорожную карту" на 2020 год.

Но есть и плюсы, которые заключаются в следующих фактах:

РФ решила действовать не только эскалацией (которая была перед президентскими выборам), но и "уступками", причём делает это до завершения парламентских выборов. Это означает, что в Кремле не уверены, что новая расстановка сил в Верховной Раде и будущая конфигурация "парламент-президент" будет полностью отвечать их ожиданиям. Поэтому спешат начать процесс, вынудить Украину к уступкам во время избирательной кампании, на фоне противостояния парламента, части правительства и президента. ЕС продлил санкции против РФ ещё на полгода. То есть, решение принято. И для выхода из-под санкций либо их ослабления зимой 2020 года Кремль вынужден будет демонстрировать "чуть больше прогресса". Интересы США в сфере торговли углеводородами и создания региональных альянсов для уменьшения собственного присутствия (решать проблемы чужими руками дешевле) в значительной части регионов мира пока что не располагают Белый Дом к быстрому и глобальному договору с Россией. Скорее, есть интерес "показать динамику и желание ослабить давление", играя с Кремлём как рыбак с рыбкой, попавшей на крючок.

Таким образом, в тактическом плане для нас угрозой будет "кивок США в ответ на инициативы России", который может проявиться в виде разговоров о наших уступках в реализации минских соглашений (по первым пунктам, пока без политической части) а также возобновлению разговоров о миротворческой миссии на Донбассе с активным обсуждением российских идей.

Уступок Кремлю из Брюсселя в ближайшие месяцы русским ждать не приходится - возвращение в ПАСЕ уже было уступкой, которую России обещали ещё в 2017 году. Поэтому в ближайшие пять месяцев на европейском направлении возможны разговоры о "необходимости компромисса", но реальное давление на Киев маловероятно.

Грубо говоря, мы имеем от 5 до 7 месяцев, за которые должны продемонстрировать понимание ситуации и показать партнёрам наши сценарии работы. То есть, перестать говорить о только ценностях, и начать говорить о том, что мы собираемся делать при различных балансах внешних сил. А также показать свой функционал.

И вот тут есть жирнейший плюс и колоссальная возможность, связанная с тем, что в ПАСЕ сразу несколько делегаций решили уехать с сессии на консультации. Это прообраз будущего политического союза, который (на начальном этапе) может быть всего лишь общей позицией в Совете Европы. А в будущем - основанием для сотрудничества и по другим областям. Примечательно также, что страны-участники являются государствами, через которые США пытаются влиять на регион. Их скоординированная политика сама по себе интересна Вашингтону в сфере дипломатического противостояния с Берлином и Парижем. А это совсем другие условия, которые приводят США в наш регион совсем в другой роли. И это шанс для нас, который нивелирует возможный компромисс Трампа и Путина в июне-сентябре 2019 года.

Специально для LIGA.net