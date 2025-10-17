В Будапеште Трамп планирует услышать от Путина, когда тот собирается закончить войну. И лишь после этого принять решение насчет "томагавков". С его колокольни это выглядит логично. Напугал — получил реакцию — оставил за собой шлейф неопределенности.

Угроза "томагавками" означает, что срок, на который Путин уговорил Трампа на Аляске, истек. Напомню, тогда Путин расписывал Трампу грандиозные прорывы на фронте, выход к границам Донецкой области и украинскую капитуляцию. Не сложилось (буду и дальше утверждать, что основа субъектности Украины — в ее Вооруженных силах).

Время вышло. Трамп — без Нобеля. В Штатах начинается кампания. Белый дом хочет продемонстрировать мускулы перед Китаем.

Почему Будапешт? Потому что Трамп хочет почестей, которые ему организует Орбан (тот еще подхалим), он из кожи лезет, чтобы выиграть перевыборы весной. Но Орбан раскатает красную дорожку и Путину — тут сомнений нет. Такой себе "европейский Янукович", который хочет сосать даже не двух маток, а трех. Си не хватает.

Впрочем, в последнем разговоре Трампа с Путиным для нас может быть и элемент позитива — ближайшие несколько дней Россия (возможно) не будет бить по энергетике. Хотя обещания Путина готовиться к саммиту в Будапеште — это еще не окончательное решение туда ехать. Может ведь просто "приболеть" дед — пока Трамп будет ждать его согласия. Пока что анонсированы встречи делегаций "высокого уровня".

Более определяющей станет встреча Трампа и Си в конце октября. Она тоже пока под вопросом, ведь с Китаем Трампу говорить трудно, пока под ногами постоянно крутится Путин.

Похоже, Трамп до сих пор живет в иллюзиях оторвать Москву от Пекина. И если верна информация о предложении Путина заключить сделку по редкоземельным минералам — этот замысел может снова завести Трампа на ложный путь. Гораздо проще договориться с Пекином доить вместе эту "сырьевую корову" до изнеможения.

Короткий итог перед встречей Трампа с Зеленским: Путин снова получил 2-3 недели (2-3 месяца?) — время, за которое он попытается сломать намерение Белого дома изменить тактику США "демонстрации силы" в отношении России.

Мы это уже проходили.

Но Трампу сейчас нужен не процесс, а результат. Вдохновленный решением по Ближнему Востоку, он стремится повесить еще одну звездочку на свой костюм. Ведь начало избирательной кампании в Конгресс должно быть ярким.

Главное — не вляпаться с Будапештом так, как это было на Аляске.

