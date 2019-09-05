Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.09.2019, 18:33

Вторая Холодная война: чем вооружены Россия и Запад

Вторая Холодная война: чем вооружены Россия и Запад
Российский социолог и общественный активист

Новая Холодная война, как и предыдущая, обречена стать войной идеологий

Первая Холодная война была прежде всего войной идей. Советскому казарменному коллективизму противостоял западный культ индивидуальных прав и свобод человека. Борьба шла «за умы и сердца» людей, как на Западе, так и на Востоке. СССР поддерживал мировое коммунистическое движение. Запад – ростки свободы в восточном блоке во всех ее проявлениях: от альтернативного искусства до независимых профсоюзов. Именно идейный разгром великого и ужасного Совка предопределил его физическую кончину. Победа эта пришла не сама по себе. Западный мир вложил в нее огромные финансовые и интеллектуальные ресурсы.

Новая Холодная война также обречена стать идеологической войной. На стороне Запада все тот же набор европейских гуманистических ценностей. Кремль сменил оружие. Теперь это не коммунизм, а раскол, хаос и ненависть, разжигаемые с помощью набора ультраправых, ультралевых, ксенофобских, конспирологических месседжей, которые адресно посылаются каждый к своей целевой аудитории, чтобы натравить людей на истеблишмент, демократические институты и друг на друга.

Пока в новой Холодной войне, в отличие от прошлой, Запад не готов активно противостоять идейному наступлению с Востока, и уж тем более вести наступательную политику в информационно-идеологической сфере. Если СССР западные политики открыто называли "империей зла", то путинскую Россию они обижать боятся. Это теперь считается неполиткорректным. Хотя, думаю, дело в другом. Российский олигархат тесно интегрирован в мировую бизнес-элиту. Это не коммунистические вожди, а выгодные, социально близкие партнеры.

Все популярнее среди западных лидеров становятся капитулянтские настроения. На днях, например, Эманюэль Макрон оплакал "западную гегемонию" в речи перед послами. Основной аргумент - усиление экономической мощи незападных стран, прежде всего, Китая.

Европейские лидеры как будто бы забыли, что сила Запада не только в экономике, а, прежде всего, в идеях: свободы, прав человека, гуманизма. Я не идеализирую европейскую историю. Было в ней много гнусного: колониализм, фашизм и т.д. Европейцы не лучше и не хуже других жителей земли, но так случилось в силу разных, в том числе случайных и субъективных обстоятельств, что именно Европа стала колыбелью и источником распространения свободы и демократии

Свою коллаборцию с Кремлем западные элиты оправдывают лицемерной заботой о жителях России. Однако интересы населения и авторитарной власти зачастую противоположны. Макрон говорит: "нельзя вытеснять Россию из Европы". Но ведь именно этим сейчас и занимается само российское руководство. Более того, оно пытается закрыть западный путь развития и для соседних стран. Пример этого - агрессия против Украины, сделавшей европейский выбор вопреки воле Кремля.

Читайте также
Полковник Путин, создатель Пятого (неофашистского) Интернационала 13.08.20195 лет MH17: Мир все еще сомневается, что Россия с ним воюет 18.07.2019Хлеба и зрелищ: власть и общество при демократии и авторитаризме 30.04.2019

Нынешние российские власти - враги Запада. Они этого не скрывают, и даже кичатся этим. Но есть в России (как и в большинстве других авторитарных стран) и усиливающееся движение за свободу. Люди, борющиеся за свои права на улицах Москвы (как и Гонконга или Каракаса), – естественные союзники европейской цивилизации в противостоянии авторитаризму.

Есть только два возможных варианта финала новой Холодной войны: или путинский режим падет, а Россия вернется на путь вестернизации, или Кремлю удастся дестабилизировать и максимально ослабить демократические государства, переформатировать их институты под свои нужды и интересы. Демократию сможет защитить только сотрудничество ориентированных на европейские ценности людей во всем мире.

(Источник - блог автора)

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, гибридная война, авторитаризм, либеральная демократия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Лажают все. 4 бизнес-факапа от владелицы "Стеклопласта" Натальи Еремеевой
Идеи и Кейсы Лажают все. 4 бизнес-факапа от владелицы "Стеклопласта" Натальи Еремеевой
Идеи и Кейсы
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 