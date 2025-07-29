Сможет ли Россия использовать скандал в США против Украины

В последнее время в американской прессе все чаще всплывает скандал-расследование, которое окрестили "RussiaGate". Речь идет о якобы сфальсифицированных данных расследовательского сообщества (включая ЦРУ, ФБР и Национальной разведки США) о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году на стороне кандидата Дональда Трампа. В связи с этим под подозрения одновременно попали бывшие топ-чиновники разведок, – включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, тогдашнего главу ФБР Джеймса Коми, директора по Национальной разведке (DNI) Джеймса Клаппера, – а также президент Барак Обама.

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