Мнение
Второй виток "RussiaGate" и чем он опасен для Украины
Николай Воробьев
украинский и американский политолог
В последнее время в американской прессе все чаще всплывает скандал-расследование, которое окрестили "RussiaGate". Речь идет о якобы сфальсифицированных данных расследовательского сообщества (включая ЦРУ, ФБР и Национальной разведки США) о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году на стороне кандидата Дональда Трампа. В связи с этим под подозрения одновременно попали бывшие топ-чиновники разведок, – включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, тогдашнего главу ФБР Джеймса Коми, директора по Национальной разведке (DNI) Джеймса Клаппера, – а также президент Барак Обама.
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