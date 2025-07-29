Чи зможе Росія використати скандал у США проти України

Останнім часом в американській пресі дедалі частіше спливає скандал-розслідування, яке охрестили "RussiaGate". Ідеться про нібито сфальсифіковані дані розслідувального співтовариства (включно з ЦРУ, ФБР і Національною розвідкою США) про втручання РФ в американські вибори 2016 року на боці кандидата Дональда Трампа. У зв'язку з цим під підозри одночасно потрапили колишні топчиновники розвідок, – включно з ексдиректором ЦРУ Джоном Бреннаном, тодішнім главою ФБР Джеймса Комі, директором з Національної розвідки (DNI) Джеймсом Клаппером, – а також президент Барак Обама.

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