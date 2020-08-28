Ввод путинской Нацгвардии в Беларусь - военная интервенция и оккупация страны Россией

Режим президента Республики Беларусь Александра Лукашенко нелегитимен и незаконен, а стало быть, и неконституционен. Своими спецоперациями по массовым фальсификациям материалов и результатов выборов, с использованием всего потенциала административного ресурса, и карательными зачистками от людей улиц Минска 09 – 11 августа, в ходе которых имеются погибшие и сотни раненых, покалеченных, замученных граждан, Лукашенко совершил (и продолжает совершать длящееся во времени) преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 357 УК Республики Беларусь "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью".

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Массовые протесты и акции гражданского неповиновения против узурпатора власти и тирана в Беларуси, являются исключительно внутренним делом этого государства.

В Уставе ООН (п. 7 ст. 2) содержится прямой запрет на вмешательство одного государства во внутренние дела другого государства.

Исходя из сведений, содержащихся в различных источниках, стратегическими планами президента России Владимира Путина на беларуском направлении, являются: ОРДЛОризация Беларуси, окончательный демонтаж беларуского государства и превращение Беларуси в 8-й федеральный западный округ РФ. Причем, все эти планы должны быть реализованы до конца 2020-го, максимум начала 2021 годов.

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Лукашенко, будучи заведомо осведомленным об этих планах (о чем в частности свидетельствуют действия и его высказывания по нежеланию подписывать им пакет интеграционных документов "Союзного государства"), и о том, что он продолжает совершать преступление по незаконному и насильственному удержанию власти (о чем свидетельствует проведение карательной спецоперации по зачистке улиц от людей после выборов), умышленно обратился к Путину с просьбой об оказании силовой поддержки для подавления протестов.

Использование резерва из сотрудников российской нацгвардии, ОМОНА и иных силовых военизированных российских структур для силового удержания нелегитимного, незаконного и антиконституционного, антибеларуского режима Лукашенко, является, помимо нарушения международного принципа невмешательства в дела другого государства, одним из факторов обеспечения оккупации Беларуси Россией.

С момента возникновения договоренности между Путиным и Лукашенко о силовой поддержки последнего, Лукашенко стал для Беларуси коллаборантом, а Россия из формального союзника, фактически стала для Беларуси вражеским государством.