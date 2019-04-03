Выборы-2019: Есть ли у Порошенко шанс победить

По результатам подсчёта голосов Петр Порошенко выходит на второе место в большинстве областей (кроме Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской). Даже армия, которая была взята "на штандарт" предвыборной агитации, значительную часть голосов отдала Зеленскому либо иным оппонентам действующего президента. Это оставляет вопросы: может ли в таком случае Пётр Алексеевич победить на выборах, взяв большинство во втором туре?

Каким бы парадоксальным это ни казалось, но - может. И таких сценариев у него не один, а, как минимум, два.

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Для того, чтобы понять логику провала Порошенко стоит взглянуть на пример Днепропетровской (Сичеславской) области. Там Пётр Алексеевич, - или, если быть точным, Валентин Резниченко, - собрал мощную команду, которая добилась действительно впечатляющих успехов. При этом уже с весны 2018 года на бордах возле новостроек хештег "Команда Резниченко" заменили на "Команда Петра Порошенко". Было очевидно, что это - один из возможных тезисов предвыборной кампании. Логичный - агитировать успехами, тем более, что показать (в области) есть что.

Несмотря на это, показатель первого тура по области - самый низкий в Украине, за исключением Луганщины. Парадоксально? Отнюдь. Ключ к пониманию лежит в диссонансе между тезисами "днепровской группы" и избирательного штаба президента.

Начнём по порядку. В достаточно сложном регионе команда Резниченко работала эффективно, и уже к началу 2018 года начала разворачивать кампанию "команда Порошенко", опираясь на уже сделанное. Это могло бы стать эффективным и эффектным месседжем для избирателя. Но в Киеве посчитали, что историй успеха, кроме как в Днепре, не так много и решили пойти проверенным путём апелляции к региональным либо идеологическим различиям. Так возник тезис о "единственном кандидате, который не удовлетворяет Кремль", и остальных, которые в этой логике являются "агентами России", явными либо неявными. Тезис хорош, он мобилизовал значительную часть электората западной части страны. Это, вкупе с томосом, дало Петру Алесеевичу не менее 5-6%.

Но такой подход поработал на мобилизацию и противоположного фланга. То есть, разыгрывая карту "проевропейские-пророссийские избиратели", ты, с одной стороны получаешь поддержку своей части, но, с другой, твой оппонент из числа "пророссийских" также добирает. В украинских реалиях таковыми, судя по открыто высказываемым тезисам, были Медведчук и Бойко. Такая пара на второй тур, когда кум Путина маячит за спиной у "оппозиционного кандидата", была бы наиболее предпочтительной для Петра Порошенко.

Но есть одна проблема - реальная внешняя угроза для всей страны, которая изменила общество. Вспомните лозунги "Единая страна - Єдина Країна" 2014 года, да и предвыборную кампанию самого Петра Алексеевича, который апеллировал к идее гражданской нации - все украинцы являются ценностью для Украины. Прошло пять лет - и тезисы "или мы, или они" не стали более популярными, скорее, наоборот, как бы их ни пытались возродить различные политические силы.

Теперь возвратимся к избирателю Днепропетровской (Сичеславской) области. С одной стороны, он имеет перед глазами работу эффективной команды, которая поставила во главу угла сотрудничество с различными силами, в том числе местными элитами, ради достижения результата (не политического, а улучшения качества жизни). То есть, их работу можно охарактеризовать лозунгом "Ми разом". С другой - попробуем примерить на этого избирателя триаду тезисов "Армія, Мова, Віра". Мова - регион сложно назвать украиноязычным, ситуация там достаточно сложна. Віра - с этим ещё более сложно, поскольку крупный индустриальный центр с предприятиями "оборонки" был мало религиозным, а потом туда вошли несколько религий, отношение к которым равное и спокойное.

А вот Армия - это да - жители области увидели, почувствовали реальную угрозу "русского мира" и более чем во многих других областях, поняли ценность государства Укараина.

То есть из трёх лозунгов два уходят "в минус" и один - "точное попадание". Добавим к этому историю голосования за регионалов - и получаем как минимум растерянность тех, кто теоретически готов был голосовать за Петра Алексеевича, видя эффективную работу "его команды" на местах.

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Результат не заставил себя ждать - именно в этой области, где у "команды Порошенко" есть наиболее масштабные и внушительные результаты, действующий президент получил мизер - 8,32%, ниже только в Луганской области (6,58%). Это, по идее, может стать приговором для руководителей штаба действующего президента. Либо, если в штабах всё совсем плохо с пониманием ситуации, приговором для команды Резниченко, повторюсь - одной из самых эффективных команд ОГА в Украине.

Но именно кейс Резниченко может служить показателем того, как Порошенко может пытаться спасти ситуацию - либо, если проигрыша не избежать, войти в Раду с мощной фракцией. Ключевой подход - начать реализовывать то, что президент сказал во время выступления в ночь с 31 марта на 1 апреля - сделать выводы из произошедшего, проанализировать собственные ошибки, риторику соперников, - и начать договариваться с теми, кто не прошёл во второй тур. По большому счёту это означает, что необходимо коренным образом изменить подходы к агитации, да и к собственной политике. Формирование коалиции сильных игроков вокруг Порошенко, корректировка программы, анонс кадровых перестановок после выборов - всё это может на фоне страха значительной части избирателей перед "неизвестностью Зеленского" дать столь нужные голоса. Будет трудно, неизбежны конфликты в ближайшем окружении, которое на протяжении последнего года-полутора создавало "тёплую ванну", но это реальная (пусть и не стопроцентная) возможность одержать победу.

Давайте считать.

К рейтингу Порошенко 15,9% можно смело добавить большую часть избирателей Смешко - как бы там ни было, это был технический ход, призванных похоронить рейтинги Гриценко. Сработало. В сумме 15,9 + 4 = 19,9, округлим до 20%.

Ахметов, которому Порошенко выгоден, посодействует перетеканию голосов Вилкула и Ляшко к действующему президенту. Пойдут не все, но на 8% в сумме гарант может рассчитывать. Получаем уже 28%

Знаковые фигуры, не набравшие большого количества голосов избирателей, но имеющие вес в обществе (я имею в виду Бессмертного, возможно Наливайченко и даже Кошулинского - правые уж точно не будут голосовать за Зеленского) может дать больше, чем сумма полученных ими голосов. Речь идёт (при грамотном оформлении союза) о 4-5% избирателей. Это позволяет выйти на позицию 33% и больше.

Ещё около 2-3% дадут перетоки от Тимошенко и 3-4%, как ни парадоксально, от Бойко (команды Порошенко и выдвиженца Медведчука, как будто, предвидя эту ситуацию, не занимались войной друг с другом).

В результате, за счёт мобилизации ресурса, который обозначился в первом туре, Порошенко может выйти на уровень 38-40% голосов избирателей.

Дальше - сложнее. Для победы необходимо добирать ещё. Добиться этого без резких и громких шагов уже не получится. Тут может пригодиться принятие важного закона в парламенте (например, старой идеи о снятии неприкосновенности, упрощении налогового режима и так далее). Но с парламентом туго. С одной стороны, союз с Ахметовым и совпадение интересов с Медведчуком может дать голоса обоих частей Оппоблока, а также Радикальной Партии. Но проблема кроется в другой области: Батькивщина, часть Народного Фронта и даже некоторые фракции внутри БПП уже почуяли кровь "вожака стаи", и они сделают всё возможное, чтобы завалить президентские инициативы. Этому помогут представители местных элит - мажоритарщики, которые уже думают как выйти на новые договорняки с новыми властями.

Значит остаётся другой путь - решения, которые можно провести на уровне Кабинета Министров (и тут вопрос в позиции Гройсмана) и договороспособности самого Петра Алексеевича. То есть привлечение в свою команду людей из бизнеса, НПО, лидеров общественного мнения. Но независимых, со своим мнением, а не поющих дифирамбы "первому". Возможно, принятие ряда кардинальных кадровых решений. Например, в системе Генпрокуратуры либо Минобороны. Но тут есть и обратная сторона медали: Полторак, Муженко и Луценко - знаковые фигуры окружения Петра Алексеевича. Публичные перестановки их людей (либо отставки кого-то из троицы) могут дать голоса, но могут вызвать разлад в остатках лояльной команды.

Но самое главное при таком сценарии - кардинальное изменение риторики. Результаты голосования показали, что целое всегда больше части. Вместо "или мы или они" и вместо "пятой колонны Кремля" нужно вернуться к давнему принципу "Украине нужен каждый украинец". То есть, апеллировать к тезисам, которые объединяют, общием независимо от региона.

Есть второй сценарий, который тоже может принести победу.

Если откинуть естественные перетоки от Юлии Тимошенко, получаем стартовый баланс 36-38% избирателей, которых можно привлечь, работая с остальными участниками гонки. Но у ЮВТ есть один ключевой резерв - это группа верных сторонников, которая составляет, ни много ни мало, от 7 до 8% избирателей Украины. Эти люди были с ней, когда Тимошенко была за Кучму, потом против него, за Ющенко и против Ющенко, в "помаранчёвой команде" и в процессе попыток создания коалиции с Партией Регионов, которую тогда окрестили ПРиБЮТ. Они не отвернулись от нее в 2010, дали голоса в 2014, позволили создать фракцию, которая была в союзе с Блоком Петра Порошенко, потом они же поддерживали ее на местных выборах, когда ЮВТ позиционировала себя как враг президента. Одним словом - сплочённый коллектив, который пойдёт туда, куда их пошлёт вождь. А теперь снова арифметика: если даже к 36% голосов, которые реально может собрать Порошенко, добавить даже минимальные 7% "юлиных" - получим 45% - базовый показатель с которым реально можно рассчитывать на победу. Но есть проблема, Тимошенко очень зла на Петра Алексеевича, и она всерьёз начинает работать на парламентскую кампанию, чтобы на фоне слабых позиций президента (независимо от его фамилии), выйти на усиление роли Верховной Рады и реванш в перспективе 2-3 лет.

Поэтому её согласие, если команда Порошенко решит играть с ЮВТ, будет очень дорого стоить - не менее, чем гарантия ключевой роли в формировании правительства и/или поста премьера. А это уже повторение пройденного: противостояние Тимошенко и Ющенко стоило стране пяти лет, которые, по большому счёту, прошли впустую - не создали новой системы, способной обеспечить устойчивость государства и независимость от отдельных личностей в истории. В случае возможного противостояния премьера Тимошенко и президента Порошенко, президент, скорее всего, в этот раз выйдет победителем - он более сильная фигура, чем Ющенко. Но это означает и то, что война во власти в таком случае будет намного более ожесточённой. И это может слишком много стоить для страны. Независимость, точнее формальные её признаки, мы не потеряем, останутся и флаг, и армия, и своё правительство. И даже слеза на глазах чиновника, поющего гимн. Но что по итогам реализации такого сценария от страны останется кроме этого - вопрос открытый.

Специально для LIGA.net

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