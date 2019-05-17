Выборы или не выборы? Вдогонку к самороспуску коалиции

В понедельник президентом Украины станет Владимир Зеленский. И, как говорят, захочет распустить парламент. Сегодня Народный Фронт вышел из коалиции, сделав крайне затруднительным потенциальный роспуск Рады. Для этого теперь есть общественная легитимность, но фактически нет юридической. Теоретически, можно получить решение суда и роспуск парламента протолкнуть. Но тут уже возникает вопрос - а оправдывает ли цель такие средства?..

Досрочные выборы в парламент за три месяца до очередных выборов – это очень сомнительная инициатива. С точки зрения логики. Не политической целесообразности для той или иной политической силы, а именно логики. Обычной, человеческой. А главное, ключевой вопрос: а зачем? Ведь потенциальный разгон Рады базируется на общественной легитимности. На запросе общества. Но о чем сам этот запрос? Очевидно – это запрос на перемены. И на новые лица в парламенте. А теперь внимание: что должно случится, чтобы произошла максимальная перезагрузка парламента и туда зашло как можно больше компетентных новых лиц.

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1. Новый закон о выборах. Если закон останется старым, то мы увидим как минимум половину нового парламента, избранного по мажоритарке. И это будут те же самые лица, которые вызывают наибольшее раздражение сейчас. И те лица, которых привыкли считать «коррупционерами». Все эти люди поедут в округа по Украине и купят себе депутатство. Они слишком токсичные, чтобы их взяли хоть в какой-то партийный список. Но на округах работает фактор гречки. И через округа они вернуться в парламент. И у нас снова будет половина Рады состоять из мерзких коррупционеров. Это явно не ответ на запрос общества. И они явно не будут настроены на реформы.

2. Достаточно времени для новых политических сил, чтобы раскрутится и стать узнаваемыми. За 60 дней этого просто не получится. И состав участников будет тот же самый. Те самые старые партии составят компанию Слуге Народа. Вряд ли это соответствует запросу общества.

Можно уповать на то, что все новые лица появятся в партии Слуга Народа. Но это сомнительная ставка. У Зеленского не называют сейчас даже главу своей администрации, а где взять в короткие сроки 250 человек для списка? И где гарантия, что половина людей не будет сочувствовать Коломойскому и предлагать пойти ему на встречу, например, в деле ПриватБанка, или не будут вдруг страстными поборниками социализма. Нет гарантии, то что списке будет 250 решительных реформатора, которые отстаивают европейские ценности и хотят имплементировать изменения. Более того, даже ожиданий таких нет.

Таким образом, идея с досрочными выборами под давлением запроса на перемены прямо противоречит этому запросу общества на перемены. Но получается в интересах Зеленского и Порошенко. Как ни странно, тут их интересы совпадают. У Зеленского пока высокий рейтинг и, значит, потенциальная перспектива победы по спискам. У Порошенко – консолидированный электорат и отряд мажоритарщиков, готовых войти через округа. Осенью результат и первого, и второго будет хуже.

Может ли Зеленский пойти по пути роспуска? Конечно. Он может заручится поддержкой Портнова-Богдана-Коломойского, пойти в пресловутый Окружной Административный Суд и получить любое решение, которое захочет. Но что это будет означать? Что сходу делается ставка на "темную сторону силы". И, да, просто так такие решения не принимают. И это как минимум будет означать, что перечисленные деятели получат право на широкое представление их интересов в партийном списке. И это разрушит все робкие надежды общества, которое получило ряд позитивных сигналов от Зеленского в последние дни, когда он встречался с банкирами и рекрутерами. Это была хорошая заявка. Но она не будет стоить ничего, если новый президент с ходу будет ставить на Портнова-Коломойского.

(Источник - блог автора)