Выборы, пенсионеры, деньги и дороги

25 февраля пришла новость, что пенсионеры в ближайшее время получат просто так по 2410 гривен. Разово. Это является компенсацией за невыплаченную индексацию пенсий ранее. Естественно, что это никоим образом нельзя называть подкупом избирателей. Это проявление заботы государства.

И, далее забавный пассаж от министра социальной политики Украины: "В 2019 році пропонується їм (пенсіонерам) здійснити доплату до пенсії 2,410 тисяч гривень. Чому саме йде мова про таку виплату? Мова йде про додатковий ресурс, який було отримано від закону про "євробляхи ... Вперше явище, яке завдавало шкоди всій країні було повернуто на користь певним категоріям громадян. Тобто кошти від розмитнення "євроблях" в повному обсязі було направлено на такі виплати. Це ініціатива президента".

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А теперь вдумаемся. Итак, государство получает дополнительный финансовый ресурс. На фоне войны, на фоне проблем и инфраструктурой. Деньги направляются на... на то, чтобы их просто проесть. То есть раздать определённому количеству избирателей.

В то же время на Одесской трассе происходят ДТП со смертельным исходом по причине громадных ям. На многих других дорогах асфальт сошёл вместе со снегом.

Логично было бы деньги, полученные от растаможки евроблях, направить на транспортные проекты. Хотя бы на международные транспортные коридоры.

Мне сейчас скажут, что дорожный фонд на 2019 год и так большой. Ага. 50 млрд гривен. Только вот на строительство дорог предусмотрено лишь 5% из этой суммы. Остальное - ремонт и капитальный ремонт. При этом деньги на новое строительство - ожидаемый грант от ЕС либо кредиты ЕБРР.

То есть, имея деньги на счетах казначейства, их по инициативе президента страны отправляют просто на раздачу населению. При этом ведя переговоры о том, как бы взять кредит на строительство дорог. Кредит, который надо возвращать, да ещё с процентами. Гениально!

Мне сейчас скажут, что пенсионеры - обездоленная часть населения и они достойны поддержки. Согласен на все сто. Только одна беда - специфическая логика принятия решений.

1 доллар, вложенный, например, в цементобетонные дороги, даёт экономический эффект (в украинских условиях) в виде как минимум 3 долларов на протяжении ближайших 20 лет. Это рабочие места - больше людей идёт в логистический бизнес. Это меньшие потери при транспортировке. Это, в конце концов, заработные планы тем, кто строит дороги. И много чего ещё, что даёт по копейке постоянно. То есть, вложил деньги - и получаешь их назад в виде налоговых отчислений. Которые, кстати, наполняют вечно дырявый пенсионный фонд. То есть пенсионеры получают возможность постоянно получать какую-то дополнительную копейку.

1 доллар, розданный просто так гражданам приводит к большому "спасибо" от таких граждан, стимулированию спроса и раскрутке инфляции (ведь экономических оснований для таких раздач нет - это просто вброс денег в оборот). То есть, через 5-6 месяцев после такого подарка "покупательная способность" пенсии старика снизится, поскольку вырастут цены.

Забавная логика. Это как, имея пару коров, быка и необходимость долго кормить большую семью, просто зарезать скотину одним махом, чтобы хоть по чуть-чуть, но мяска покушать уже сегодня. А завтра можно корову попросить в качестве помощи от соседа.

А тем временем, граждане, которые, влетев в яму на собственной машине, пытаются вызвать полицию для фиксации причин аварии рискуют... получить штраф за то, что влетели в яму и нанесли вред транспортному средству. Логично - знаешь ведь где едешь!

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К тому же 14% ВВП страны - это торговля автотранспортными средствами и... их ремонт! В этом тоже есть своя "убойная" логика: чем больше ям - тем больше развит бизнес по ремонту автомобилей.

(Источник - блог автора)