Выборы в РФ: Единая Россия лидирует, но фактически победила компартия. Путину будет сложно

После подсчета 90% голосов на "выборах" в нелегитимную Государственную Думу России лидирует партия власти – путинская Единая Россия (49,47%). Кроме нее в парламент проходят еще четыре партии: Коммунистическая партия (КПРФ) – 19,41%, ЛДПР – 7,5%, Справедливая Россия – за правду – 7,37%, Новые люди – 5,42%. Остальные партии не прошли барьер в 5%.

Результаты выборов в России могут привести к расколу российских элит. Несмотря на кажущуюся тотальной победу Единой России, в Москве четко обозначились две линии раскола.

Во-первых, необходимость прибегнуть к столь масштабной фальсификации дала понять всем группировкам в Кремле, что легитимность путинского режима почти исчерпана. Президента и его партию больше не поддерживает реальное большинство граждан.

Это означает, что народ за Владимира Путина не поднимется, его можно качать и бороться за то, чтобы следующим лидером РФ стал именно их ставленник, а потому внутривидовая борьба в Кремле обострится.

Это мы уже можем наблюдать в связи с недавним убийством возможного преемника Путина – главы МЧС Евгения Зиничева.

Во-вторых, несмотря на "официальные" результаты, многие аналитики и наблюдатели в РФ отмечают, что на этих выборах реально победила КПРФ. Это означает, что коммунисты теперь станут более уверенными в своих силах и могут выйти из послушания Кремля и начать постепенно раскачивать ситуацию в Госдуме и в целом в стране в надежде получить полную власть.

Следует признать, что рассчитывать на народное восстание в России мы не можем, гражданского общества там не существует, а население пассивно и деморализово. Поэтому единственное, на что мы можем рассчитывать, это на раскол российских элит, дестабилизацию режима и обострения внутренней борьбы в Кремле и Госдуме.

Нам выгодно, чтобы внимание Кремля сместилась по внешней политике на внутреннюю, это даст нам окно возможностей для прекращения войны и возвращения Донбасса, а затем и Крыма.

Предполагаю, многие украинцы скажут, что мы не должны интересоваться тем, что происходит в России. Но врага нужно изучать и знать, чтобы побеждать. Ни одна война не выигрывается без разведки, и знания внутренней ситуации в стане врага даст нам понимание, когда наступит удобный момент для решающего удара.

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