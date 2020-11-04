Выборы в США: если у Байдена с Невадой и/или Мичиганом не сложится, результата ждать долго

Главное: возможная победная траектория Дональда Трампа с самого начала выглядела крайне узкой тропинкой без права на ошибку. Он прошел по ней гораздо дальше, чем полагало большинство экспертов, но все же чуда, судя по всему, не произошло.

Фактически, Трампу надо было удержать все те же штаты, которые он выиграл у Хилари Клинтон в 2016 году, а Джо Байдену надо было отыграть из них буквально один-два, причем любых. Модели предполагали, что у него есть шансы отыграть многие — чуть ли не большинство из 13-15 "неопределившихся" штатов — на самом же деле, все получилось гораздо скромнее, но и того, что получилось, видимо, будет достаточно.

По той картине, которая сложилась сейчас, Байден забирает Аризону и Висконсин (эти два штата Хиллари проиграла в 2016 году), после чего, вне зависимости от результатов в Северной Каролине, ему будет достаточно победы в любом из трех оставшихся неопределенных крупных штатов: Джорджии, Мичигане или Пенсильвании.

С учетом особенностей подсчета голосов (бюллетени, направленные по почте, и гораздо чаще являющиеся бюллетенями за Байдена, считают в этих штатах, в основном, после бюллетеней в урнах на участках), у Байдена сохраняются отличные шансы на то, чтобы выиграть все три этих штата. Но все три и не нужно, а Мичиган он выигрывает почти наверняка, и уже этого будет достаточно.

У Трампа сохраняется, наверное, последняя возможная траектория — если он флипнет Неваду. Маловероятно, но удивительного прошлой ночью уже было немало. Вот тогда Байдену обязательно надо забирать и Пенсильванию (или Джорджию), и вечер перестает быть томным — по крайней мере, о подведении результатов в ближайшие два-три дня можно забыть.

Поэтому сейчас надо внимательно смотреть на окончательные результаты Невады и Мичигана, и те, и другие, вроде, должны быть сегодня.

Если Байден выигрывает оба этих штата, то никакие нервозные истории про долгие суды-пересчеты и всякие там апокалиптические сценарии с силовым противостоянием в Пенсильвании не станут реальностью. Если с Невадой и/или Мичиганом не сложится, то результатов ждать еще долго.

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