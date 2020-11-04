Выборы в США: никаких неожиданностей, лишь усугубился раскол страны

1. Джо Байден сработал несколько лучше Хиллари Клинтон в 2016 году. Во многих штатах он сумел получить больше поддержки, чем она.

Но отбить штаты, которые у демократов забрал Дональд Трамп четыре года назад, он пока не смог.

2. Демократы явно переоценили своих кандидатов в сенаторы и недооценили губеров-республиканцев. Борьба за Сенат затянулась и перешла в вялое перетягивание каната.

Думаю, результат не будет известен до самого конца. Там сейчас паритет – 43 на 43.

3. Дональд Трамп удержал основные республиканские электоральные бастионы на юго-востоке и Среднем западе, но его поддержка в них заметно снизилась.

Отрыв от Байдена опасно маленький в некоторых ключевых штатах.

4. Никаких неожиданностей не было. Социология в целом не соврала. Все так, как прогнозировали аналитики. Демократы брали свои штаты, а республиканцы – свои, четко по партийно-идеологическим блокам, как в 2016 году.

5. Было несколько интересных моментов, за которыми было захватывающе наблюдать: битва за Флориду, которую Байден не вытянул из-за одного округа, попытка демократов взять в осаду республиканские цитадели Канзас и Техас (тоже ничего не вышло, но было опасно) и сражение за колеблющиеся штаты на востоке, которое все еще продолжается.

6. Исход выборов решит борьба за Пенсильванию, Мичиган, Висконсин и Северную Каролину. Если Байден победит во всех, сможет рассчитывать на победу. Если все проиграет, его шансы будут крайне скудными.

7. Не исключаю после-избирательного трэша в какой-либо форме. Голоса по почте еще не подсчитывали. Трамп через суд обязал подсчитать их в турборежиме за три дня. Это 100 млн голосов, которые могут изменить ситуацию в ключевых штатах, учитывая маленький разрыв между кандидатами.

Не исключаю и споров по поводу результатов голосования в отдельных округах.

8. Страна глубоко расколота 50 на 50. Даже те результаты выборов, которые есть сейчас, это хорошо показывают.

А значит, кто бы не победил, столкнется с проблемой половинчатой легитимности в глазах населения.

Разные люди, разные ценности, разное восприятие окружающей среды, своих потребностей, страхов, желаний и будущего. В этом контексте выборы, к сожалению, ничего не изменили, раскол лишь усугубился.

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