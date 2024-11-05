Выборы в США: прогнозы и ошибки (на момент открытия избирательных участков)

1. Для того чтобы делать реальные прогнозы относительно любого явления, нужно иметь соответствующие модели. Это касается любой отрасли – экономики, политики и тем более выборов. Поэтому каждый, кто говорит, что он знает наверняка результат заранее – либо лжет, либо просто не понимает, о чем говорит.

2. Когда разрыв между кандидатами незначителен, как сейчас в США, и находится в пределах 1 процентного пункта, многое будет зависеть от того, сколько людей примут участие в выборах. Один пункт – это более 1,5 миллиона избирателей.

Более того, все зависит от количества "заряженных" избирателей. Тех, которые были мобилизованы кандидатами в последние дни. Назвать эту цифру, не имея доступа к последним закрытым партийным исследованиям из штабов кандидатов, – невозможно. Более того, все будет зависеть от мобилизации избирателей в "колеблющихся" штатах.

3. Можно ли угадать результат выборов в США в текущих условиях? Да, можно. Так же как можно угадать, какой стороной упадет монета, но вероятность одного из двух результатов будет 50%. То есть одинаковым.

4. Не верьте тем, кто говорит в начале дня выборов, что он знает результат. Он может угадать, но ОН НЕ ЗНАЕТ. Перед вами – ЛЖЕЦ или БОЛВАН, или и то и другое.

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