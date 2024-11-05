Вибори в США: прогнози і помилки (на момент відкриття виборчих дільниць)

1. Для того, щоби робити реальні прогнози щодо будь-якого явища, треба мати відповідні моделі. Це стосується будь-якої галузі – економіки, політики, а виборів і поготів. Тому кожен, хто говорить, що він знає напевно результат заздалегідь – або бреше, або просто не розуміє, про що говорить.

2. Коли розрив між кандидатами незначний, як зараз в США, і є в межах 1 відсоткового пункту, багато залежатиме від того, скільки людей візьмуть участь у виборах. Один пункт – це більше ніж 1,5 мільйона виборців.

Щобільше, все залежить від кількості "заряджених" виборців. Тих, які були мобілізовані кандидатами в останні дні. Назвати цю цифру, не маючи доступу до останніх закритих партійних досліджень зі штабів кандидатів, – неможливо. Ба більше, все залежатиме від мобілізації виборців в "хитких" штатах.

3. Чи можна вгадати результат виборів в США в поточних умовах? Так, можна. Так само як можна вгадати, якою стороною впаде монета, але вірогідність одного з двох результатів буде 50%. Тобто однаковою.

4. Не вірте тим, хто говорить на початку дня виборів, що він знає результат. Він може вгадати, але ВІН НЕ ЗНАЄ. Перед вами – БРЕХУН або БОВДУР, або і те і інше.

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