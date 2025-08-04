Накопление сложных проблем требует сложной системы их решения, а система управления в стране, наоборот, все больше упрощается

Несмотря на вроде бы позитивное завершение истории с независимостью НАБУ и САП, наша страна пока не выбралась окончательно из того политического кризиса, в который начала сползать. Ведь Украина уже провалила значительное количество индикаторов ЕС, МВФ и Всемирного банка. А поскольку темп внедрения необходимых изменений снизился, еще больше индикаторов может быть провалено в следующие кварталы.

Это приведет к потере необходимого финансирования, что может запустить полноценный экономический кризис – ведь мы живем без гиперинфляции и продуктовых талонов во время большой войны исключительно за счет постоянной титанической финансовой поддержки западных партнеров.

Тем временем Верховная Рада продолжает ослабляться: однопартийное большинство, которого фактически нет уже несколько лет, скоро исчезнет и формально, даже если коррупционные подозрения паре десятков ее членов не превратятся в судебные приговоры.

Еще одна важная черта политического кризиса – уменьшение легитимности президента, что плохо во время войны, потому что придется принимать непопулярные решения, которые требуют высокой легитимности (мы еще очень далеко от победы, и у нас куча накопленных нерешенных проблем). Еще больше будут требовать легитимности мирные переговоры, которые когда-то таки начнутся, – а до тех пор легитимность будет продолжать сползать вниз.

Зато мораторий на народные протесты фактически снят, поэтому все самоограничения и самоцензура, взятые на себя гражданами, в значительной степени больше не действуют. Наконец, накопление сложных проблем требует сложной системы их решения, а наша система управления, наоборот, все больше упрощается.

У меня нет уверенности, что правящая политическая команда вынесла правильные уроки из истории с НАБУ и САП. Возможно, у них есть впечатление, что они всех переиграли, что народ забудет и пойдет по домам, а международные партнеры успокоятся. Именно так выглядели предпосылки принятия законопроекта, который подорвал политическую стабильность 22 июля – думали, никто не обратит внимания. Стоило бы сейчас сделать выводы.

Я уже писал, что единственным путем выхода из кризиса вижу политическое лидерство, которое может привести к восстановлению доверия внутри и снаружи. Меня совсем не радует потеря легитимности главой государства во время большой войны.

Наша минимальная повестка дня на ближайшее время включает:

1. Реформа Бюро экономической безопасности.

2. Реформа таможни.

3. Возвращение международных экспертов в состав Высшей квалификационной комиссии судей.

4. Назначение отобранных судей Конституционного суда.

5. Отказ от проблемных проектов поправок в Уголовный кодекс.

6. Принятие закона об административном судопроизводстве.

7. Полноценное восстановление трансляций из парламента, включая заседания комитетов.

8. Введение своевременного подписания президентом принятых законопроектов.

9. Введение публичных консультаций при разработке законопроектов.

Мы не вернулись в ту точку, в которой были 21 июля. Это иллюзия. Мы вроде бы там, но на самом деле с большими политическими потерями.

Нельзя расслабляться ни политикам, ни гражданам, ни международным партнерам.

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