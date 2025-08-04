Незважаючи на начебто позитивне завершення історії з незалежністю НАБУ і САП, наша країна поки що не вибралася остаточно з тієї політичної кризи, в яку почала сповзати. Адже Україна вже провалила значну кількість індикаторів ЄС, МВФ та Світового банку. А оскільки темп запровадження необхідних змін знизився, ще більше індикаторів може бути провалено в наступні квартали.

Це призведе до втрати необхідного фінансування, що може запустити повноцінну економічну кризу – адже ми живемо без гіперінфляції та продуктових талонів під час великої війни виключно завдяки постійній титанічній фінансовій підтримці західних партнерів.

Тим часом Верховна Рада продовжує послаблюватися: однопартійна більшість, якої фактично немає вже кілька років, скоро зникне й формально, навіть якщо корупційні підозри парі десятків її членів не перетворяться на судові вироки.

Ще одна важлива риса політичної кризи – зменшення легітимності президента, що є погано під час війни, бо доведеться ухвалювати непопулярні рішення, які вимагають високої легітимності (ми ще дуже далеко від перемоги, і в нас купа накопичених нерозв’язаних проблем). Ще більше потребуватимуть легітимності мирні переговори, які колись таки розпочнуться, – а до того часу легітимність продовжуватиме сповзати вниз.

Натомість мораторій на народні протести фактично знятий, тож всі самообмеження й самоцензура, взяті на себе громадянами, значною мірою більше не діють. Нарешті накопичення складних проблем вимагає складної системи їх розв’язання, а наша система управління, навпаки, дедалі спрощується.

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У мене немає певності, що керівна політична команда винесла правильні уроки з історії з НАБУ і САП. Можливо, в них є враження, що вони всіх переграли, що народ забуде й піде по домівках, а міжнародні партнери заспокояться. Саме такими були передумови ухвалення законопроєкту, який підірвав політичну стабільність 22 липня: думали, ніхто не зверне уваги. Варто було б нині зробити висновки.

Я вже писав, що єдиним шляхом виходу з кризи бачу політичне лідерство, яке може призвести до поновлення довіри всередині й зовні. Мене зовсім не тішить втрата легітимності очільником держави під час великої війни.

Наш мінімальний порядок денний на найближчий час передбачає:

1. Реформа Бюро економічної безпеки.

2. Реформа митниці.

3. Поновлення міжнародних експертів у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

4. Призначення відібраних суддів Конституційного суду.

5. Відмова від проблемних проєктів поправок до Кримінального кодексу.

6. Ухвалення закону про адміністративне судочинство.

7. Повноцінне відновлення трансляцій з парламенту, включно із засіданням комітетів.

8. Запровадження вчасного підписання президентом ухвалених законопроєктів.

9. Запровадження публічних консультацій під час розробки законопроєктів.

Ми не повернулися в ту точку, в якій були 21 липня. Це ілюзія. Ми начебто там, але насправді з великими політичними втратами.

Не можна розслаблятися ні політикам, ні громадянам, ні міжнародним партнерам.

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