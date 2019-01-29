"Я Кононенко! - Ну и что?" Курьезы съезда Порошенко

Как Кононенко на секьюрити нарвался. Ближайший соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко уверенным шагом пересекал двор Выставочного центра, чтобы не застрять на входе из-за вопросов настырных журналистов. Коллегам из Радио Свобода политик только кинул: “Позднее!” и пошел дальше. Вход для гостей оказался переполненным, но Игорь Витальевич решил воспользоваться своим влиянием и не скучать в очереди. Его остановил охранник.

- Мужчина вы куда?

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- Я Кононенко.

- Хорошо, а я Левченко.

После небольшой словесной перепалки Кононенко пустили на форум, как он и хотел - без очереди.

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Видеообращение Виталия Кличко. “Мэр Киева Виталий Кличко!”, - огласил диктор следующего выступающего. Зал замер в ожидании появления Кличко. Ведь только вчера Лига.нет по данным собственных источников сообщила о травме градоначальника и его реабилитации в Австрии. Но Кличко обратился к аудитории в видеообращении, снятом на переднюю камеру мобильного телефона.

“Я поддерживаю выдвижение Петра Порошенко на пост президента. Нам нужно принять закон о столице”, - сказал Кличко с серьезным лицом.

Команда президента долго обрабатывала мэра, чтобы он выступил на форуме в поддержку президента, и все таки уболтала его выступить. Травма удержала мэра на больничной койке в Австрии, но поддержку он все-таки обозначил.

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Мир, дружба, жвачка Порошенко и Гройсмана. Петр Порошенко слишком заметно сыпал комплиментами в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана. “Премьер-министр провел важнейшую встречу в Норвегии, подписано соглашение на 1,5 млрд евро”, - заявил президент.

Несколько месяцев назад премьер задумывался об отставке и о свободном дрейфе в сторону парламентских выборов. В команде президента считали, что Гройсман заигрался в независимость, переживали о баллотировании: он смог бы откусить несколько процентов от президентского рейтинга. Но несколько масштабных проверок СБУ на таможне и бегство и.о Госфискальной службы Мирослава Продана премьера наверняка несколько отрезвили.

Президент был доволен и всячески демонстрировал расположение к премьеру. Видимо, он радовался, что Гройсман отложил проявления неблагодарности - в команде президента считают, что Владимир Борисович головокружительной карьерой обязан именно Порошенко.

"Я принял решение, - несколько замялся премьер. - Поддерживаю решение президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - сказал премьер. После чего Порошенко обнял Гройсмана.

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Луценко и агитация на грани фола. Генпрокурор вышедший на сцену, первым делом заявил, что не имеет права агитировать. И что даже его участие в форуме было под вопросом, чтобы не компрометировать Генпрокуратуру. Но, видимо, Юрий Витальевич решил пренебречь возможными кривотолками.

“Мне по закону нельзя агитировать, и я этого делать не стану. Почему же я здесь? Напомнить, что, в отличие от Северного Мордора, у нас есть демократические выборы. Главная причина - это любовь к моей стране”, - сказал Луценко.

Дальше генпрокурор разошелся и напрочь забыл о своей должности. И даже пригрозил избирателям и кандидатам: “Цена предательства должна быть известна для всех, кто думает голосовать только за себя и свои интересы, отбросив национальные интересы. 100 лет назад болезнь полугетьмащины, а также использование большевистско-популистских лозунгов и принебрежение армии, привела к падению украинского государства”, - подчеркнул Луценко.

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Кто обманул репершу Алену-Алену? Журналист ВВС Святослав Хоменко поговорил с девушкой, которая очень быстро стала популярной в украинском Ютубе. Она также пришла на форум, но даже не поняла, куда она попала. Журналисту она сказала, что она тут от Барышевки Киевской области. Глава райгосадминистрации сообщила ей, что “будет одна конференция, где можно будет познакомиться с потенциальными спонсорами”. Но когда она узнала, что форум посвящен выдвижению Порошенко, то даже хотела убежать. “Я аполитичный человек, я это во всех интервью говорю”. Но спонсора она все таки нашла, а глава администрации района наверняка получит премию за смекалку.

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Остряк Порошенко. На форуме Порошенко изрядно раскритиковал своих оппонентов по президентской гонке. В частности, с его точки зрения, за глупые предложения по возвращению оккупированных территорий.

“Предлагают записать пожелания Путина в блокнот, а потом этот блокнот вынести на референдум. Или предлагают стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу”, - сказал Порошенко.

Также Порошенко высказался “за наступление против бедности”. “Бедность есть не меньший враг, чем враг на востоке".

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