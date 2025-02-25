Если Россию не остановить в Украине, угроза войны для всей Европы будет расти. Поэтому я говорю европейским друзьям – война придет к вам

Как человек, который видел и пережил угнетение, жестокое насилие и бесконечные страдания во время Второй мировой войны, я смог сказать так:

Гитлер хотел уничтожить меня, потому что я еврей. Путин хочет уничтожить меня, потому что я украинец. Вы поклялись – "никогда снова". Это "никогда снова" настало.

Если вы серьезно настроены, вы должны поддерживать Украину по-другому, чем раньше. Нам наконец-то нужны действия.

После невиданных убийств, после пропасти, когда человечество заглянуло в лицо национал-социализму, "никогда снова" – этого недостаточно. "Никогда снова" требует второй части. Никогда снова беззащитных жертв, никогда снова преступлений против человечности.

Границы насильственно передвигаются, а существование целых наций оказывается под угрозой. Мы – страна, которая уже 11 лет подвергается нападению со стороны своего большого соседа. Война ведется против нас не 3 года, а 11.

Россия хочет подчинить нас и уничтожить как независимое государство. Нас бомбят днем и ночью, разрушают нашу энергетическую систему, атакуют нашу культуру. На оккупированных Россией территориях царит настоящий террор и убийства мирных жителей.

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И все потому, что мы хотим нашей свободы. Потому что мы хотим быть частью свободной Европы, а не российской колонией.

Многие страны мира обещали свою поддержку. В ООН 141 страна осудила российское вторжение и призвала к выводу путинской армии. Мы едва ли были готовы к войне, но война продолжалась. Люди продолжали умирать.

Время, прошедшее после первого российского вторжения, было упущено.

Когда Путин собрал вокруг нас свои войска, когда он заявил, что мы – "малороссия", когда он объявил, что хочет снова разделить мир на зоны влияния, большинство стран не хотели в это верить. Они уютно устроились в своих процветающих обществах с дешевым российским газом.

Они отрицали, что однажды может настать их очередь. В то время как расходы на оборону в Европе сокращались, американский народ платил за безопасность Европы. Мы не должны удивляться, что на выборах победил человек, который сказал американцам: мы больше не будем этого делать.

Европейцы должны сами себя защищать. Я думаю, мы должны заботиться о демократическом мире вместе: Украина, ЕС и США.

Но сейчас самая мощная и старейшая демократическая страна мира выбрала политического лидера, который переворачивает мир с ног на голову.

Жертвы объявляются преступниками. Мы, украинцы, были шокированы тем, как Трамп ведет переговоры с Путиным, будто ничего не произошло. А нам, оккупированным, говорят, что не надо было начинать войну.

Мы не можем понять, что говорит и пишет американский президент. Но Европа, у которой 450 миллионов граждан, у которой мощное экономическое пространство, должна наконец осознать: эра комфорта и благополучия закончилась.

Возможно, сейчас мы находимся в ситуации Мюнхена 1938 года, пакта Гитлера и Сталина, Ялты. Если мы позволим – это случится.

Война не закончится, когда Путин покорит Украину. Если Россию не остановить в Украине, угроза войны для всей Европы будет расти. Поэтому я говорю европейским друзьям – война придет к вам.

Точно так же, как расчет не сработал в Мюнхене в 1938 году, он не сработает и сейчас, если вы откажетесь от Украины. Вы плохо вооружены, вы не можете себя защитить. Поэтому я говорю вам – украинцы защищают вас каждый день, каждый год, годами.

Это также ваш фронт, который Путин открыл в Восточной Европе. Осознайте это наконец. Наберитесь мужества сейчас.

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Я – старый человек, я смотрел дьяволу в глаза, я говорю демократическому миру: не бойтесь его, вы даете слишком много власти злу.

Если вы встанете вместе и преодолеете свой страх, вы сможете победить дьявола.

Мнение высказано по время Специальной встречи YES в Киеве 24 февраля 2025 года

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