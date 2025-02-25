Якщо Росію не зупинити в Україні, небезпека війни для всієї Європи зростатиме. Тому я кажу європейським друзям – війна прийде до вас

Як людина, яка бачила й пережила гноблення, жорстоке насильство і нескінченні страждання під час Другої світової війни, я зміг сказати так:

Гітлер хотів знищити мене тому, що я єврей. Путін хоче знищити мене тому, що я українець. Ви поклялися – "ніколи більше". Це ніколи більше настало.

Якщо ви серйозно налаштовані, ви повинні підтримувати Україну в інший спосіб, ніж раніше. Нам нарешті потрібні дії.

Після небачених вбивств, після прірви, коли людство зазирнуло у націонал-соціалізм, "ніколи більше" недостатньо. "Ніколи більше" потребує другої частини. Ніколи більше беззахисних жертв, ніколи більше злочинів проти людяності.

Кордони насильно пересуваються, а існування цілих націй опиняється під загрозою. Ми – країна, яка вже 11 років зазнає нападу з боку свого великого сусіда. Війна ведеться проти нас не 3 роки, а 11.

Росія хоче підкорити нас і знищити як незалежну державу. Нас бомбардують вдень і вночі, руйнують нашу енергетичну систему, атакують нашу культуру. На окупованих Росією територіях панує справжній терор та вбивства цивільних.

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І все тому, що ми хочемо нашої свободи. Тому, що ми хочемо бути частиною вільної Європи, а не російською колонією.

Багато країн світу обіцяли свою підтримку. В ООН 141 країна засудила російське вторгнення і закликала до виведення путінської армії. Ми навряд чи були готові до війни, але війна тривала. Люди продовжували вмирати.

Час, що минув після першого російського вторгнення, не був використаний.

Коли Путін зібрав навколо нас свої війська, коли Путін сказав, що ми "малоросія", коли він оголосив, що хоче знову поділити світ на зони впливу, більшість країн не хотіли в це вірити. Вони добре влаштувалися у своїх успішних суспільствах з дешевим російським газом.

Вони заперечували, що одного дня може настати їхня черга. Тоді як витрати на оборону в Європі скорочувались, американський народ платив за безпеку Європи. Ми не маємо дивуватися, що на виборах перемогла людина, яка сказала американцям: ми більше не будемо цього робити.

Європейці повинні самі себе захищати. Я думаю, ми маємо дбати про демократичний світ разом: Україна, ЄС та США.

Але зараз найпотужніша і найстаріша демократична держава світу обрала політичного лідера, який перевертає світ з ніг на голову.

Жертви оголошуються злочинцями. Ми, українці, були шоковані тим, як Трамп веде переговори з Путіним, ніби нічого не сталося. А нам, окупованим, кажуть, що не треба було починати війну.

Ми не можемо зрозуміти, що говорить і пише американський президент. Але Європа, яка має 450 мільйонів громадян, яка має потужний економічний простір, має нарешті зрозуміти: ера комфорту і добробуту закінчилась.

Можливо, зараз ми маємо Мюнхен 1938 року, пакт Гітлера і Сталіна, Ялту. Якщо ми дозволимо, це станеться.

Війна не закінчиться, коли Путін підкорить Україну. Якщо Росію не зупинити в Україні, небезпека війни для всієї Європи зростатиме. Тому я кажу європейським друзям – війна прийде до вас.

Так само як розрахунок не спрацював у Мюнхені у 1938 році, не спрацює і цього разу, якщо ви відмовитесь від України. Ви погано озброєні, ви не можете себе захистити. Тому я кажу вам – українці захищають вас щодня, щороку, роками.

Це також ваш фронт, який Путін відкрив у Східній Європі. Зрозумійте це нарешті. Наберіться мужності зараз.

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Я старий чоловік, я дивився дияволу в очі, я кажу демократичному світові: не бійтесь його, ви даєте занадто багато влади злу.

Якщо ви встанете разом і подолаєте свій страх, ви зможете перемогти диявола.

Думку висловлено під час Спеціальної зустрічі YES у Києві 24 лютого 2025 року

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