Я уверен в победе Украины. Наши силы растут с каждым днем

Мобилизация и самоотверженность украинцев, а также поддержка мира, которую я вижу, вселяют в меня уверенность в победе.

Я получил десятки звонков от разных людей, предлагающих одежду, лекарства, топливо, продукты и даже свои автомобили для нашей теробороны. Волонтерство снова спасает страну в трудные времена. Спасибо вам, вы – невероятные!

Весь день мне пишут и звонят по телефону добровольцы из Польши, Литвы, Грузии, Беларуси, Франции, а также представители непризнанной республики Ичкерия, которые хотят присоединиться к нашему сопротивлению и вычистить оккупантов из нашей страны. Кстати, многие из них уже в Украине.

С каждым днем вырастают наши силы теробороны. Вооруженные силы Украины традиционно вкусно насыпают оккупантам. Гражданское население уже достаточно умело готовит национальный коктейль "бандера-смузи". А западные партнеры расширяют военную помощь уже до поставки самолетов.

Трудный день, вдохновляющий и внушающий оптимизм.

Заступаю на боевое дежурство в столице и желаю всем нам спокойной ночи.

Мы победим!

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