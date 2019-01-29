Ядерное нераспространение и деоккупация Крыма: прямая связь

"Це бандитський режим. Знову корінний народ витісняється зі своєї Батьківщини і знову з Російської Федерації завозять на нашу землю своїх громадян. Як довго триватиме цей міжнародний бандитизм – залежить від людей доброї волі з усього світу..."



Народний депутат України, уповноважений Президента

у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

під час заходів з нагоди 50-ї річниці вторгнення

радянських військ до Чехословаччини

В 2010 году на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года (ДНЯО) Украина играла ведущую роль в ужесточении режима нераспространения ядерного оружия. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, касаясь гарантий безопасности, в опубликованной тогда статье "Зонтик безопасности от Киева" отмечал, что "ценность Будапештского меморандума заключается в том, что Украина стала непосредственным адресатом гарантий безопасности: это был беспрецедентный случай получения гарантий безопасности в обмен на ликвидацию ядерного оружия".

Реклама

Так почему же сегодня, после пяти лет военной агрессии ядерной державы Российской Федерации против Украины, гарантии безопасности не работают? Почему Президент Украины Петр Порошенко, гарант государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, прав и свобод человека, "защищает" эти ценности исключительно настаивая на безальтернативности навязанных Украине Путиным "минских соглашений", оставляя Крым за скобками? Почему тему Будапештского меморандума последовательно продвигает исключительно Мустафа Джемилев, его уполномоченный по делам крымскотатарского народа, а сам президент избегает использовать даже трибуну ООН для требования реализации предоставленных Украине гарантий безопасности?

Может, Петр Порошенко не понимает роль Будапештского меморандума, который принят в дополнение к ДНЯО – основе международного режима нераспространения ядерного оружия, - и вместе с другими правовыми актами дополняет ДНЯО и усиливают режим нераспространения?

Но если не работает Будапештский меморандум, то режим ядерного нераспространения просто рушится! Без Будапештского меморандума Украина де-юре перестает быть участником ДНЯО, и может на законных основаниях возрождать третий по величине на момент распада СССР свой ядерный потенциал.

Однако все понимают, что это - не выход, а значит, мировому сообществу предстоит вплотную заняться решением проблемы реализации данных Украине гарантий безопасности для восстановления режима нераспространения ЯО, существовавшего до начала российской оккупации Крыма.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, комментируя принятие Генассамблеей ООН 17 декабря прошлого года резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей", указал на следующую за этим цель – создание международной платформы по деоккупации Крыма на базе Будапештского меморандума.

Я могу понять, что значит для крымских татар Крым, - родная земля народа, который с этой земли вытесняли и депортировали, и их нынешние надежды на восстановление статус-кво через деоккупацию полуострова. Эстонский правозащитник Оливер Лооде, один из инициаторов Международного движения по освобождению Крыма #LIBERATECRIMEA, считает, что крымские татары нуждаются еще в большей международной поддержке и термин "деоккупация" для этого не совсем подходит. К проблемам полуострова он предлагает применять политическую риторику освобождения и свободы как универсальной моральной ценности, способной мобилизовать общество как в Украине, так и за ее пределами.

Международно-правовое значение реализации гарантий безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, 25-летие подписания которого приходится на этот год, позволит обратить внимание мирового сообщества и на пятилетнее сопротивление крымских татар российской оккупации, и на трагическую историю этого коренного народа Крыма в год 75-летия депортации и геноцида крымскотатарского народа тоталитарным сталинским режимом. Этому же будет способствовать и применение к теме Будапештского меморандума политической риторики восстановления евроатлантического режима безопасности, основанного на принципах Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ, и международного режима нераспространения ядерного оружия.

Гарантии безопасности Украины, полученные от ядерных держав - России, США и Великобритании, - основаны на принципах ОБСЕ, среди которых уважение прав человека и основных свобод, а также принципе равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой.

Реклама

Крымские татары, коренной народ Крымского полуострова, имеют право в условиях полной свободы определять свой внутренний и внешний политический статус и без вмешательства извне осуществлять по своему усмотрению свое политико-экономическое и социально-культурное развитие. Это право подтверждено Европарламентом в резолюции от 4 февраля 2016 года о ситуации с правами человека в Крыму, - в частности, с правами крымских татар.

Подтверждая обязательство ЕС, его государств-членов и международного сообщества в полной мере осуществлять политику непризнания аннексии Крыма из-за нарушения Россией Будапештского меморандума и реальности угрозы размещения на полуострове ядерного оружия, депутаты Европарламента поддержали переговорный формат "Женева плюс" с участием стран-гарантов и ЕС по устранению серьезной угрозы для европейской и глобальной безопасности. Но, к сожалению, о своей инициативе "Женева плюс" Петр Порошенко, похоже, забыл.

Выступая в Стэндфордском университете (Калифорния, США) с лекцией о Крыме, Мустафа Джемилев говорил о нарушении Конвенции о статусе оккупированных территорий. По его словам, на полуострове наблюдается постоянный рост числа российских военнослужащих и сотрудников спецслужб. Количество последних на душу населения в Крыму уже в 10-15 раз превышает среднее по России. Россияне круглосуточно работают над восстановлением ядерной базы в Крыму, привлекая на начальном этапе строительных работ даже коренных жителей – крымских татар. На финальных стадиях работ их заменяют приезжие рабочие из России. Джемилев утверждает, что на эту базу уже доставили ядерные боеголовки.

Если это действительно так, если имеет место искусственное замещение коренного населения украинского Крыма с одновременной ядерной милитаризацией полуострова, то на следующей 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН рассмотрение проблемы милитаризации и нарушения прав коренного народа должно идти в связке с проблемой нарушения международного режима нераспространения ЯО и выполнения странами-гарантами своих обязательств по Будапештскому меморандуму.

Ядерной милитаризацией Крымского полуострова РФ преследует цель "узаконить" свои права на международно-признанную украинскую территорию (резолюция Генассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины"). Генассамблея призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя на основе референдума 16 марта 2014 года и воздерживаться от любых действий или шагов, которые можно было бы истолковать как признание такого измененного статуса. Российские ядерные заряды в украинском Крыму, на земле коренного крымскотатарского народа, гарантируют непринятие такого статуса мировым сообществом.

Благодаря Украине гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму были предоставлены и Республике Беларусь в ответ на ее присоединение к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Нарушение Россией положений Будапештского меморандума в отношении Беларуси в ноябре 1996 года привело к подчинению российским интересам реализацию прав, жизненно важных для беларуского государственного суверенитета.

Сегодня Кремль, вопреки воле беларуского народа, принуждает его к интеграции в рамках "союзного государства" России и Беларуси, предоставляя в качестве гарантии безопасности свой "ядерный зонтик" вместо Будапештского меморандума и ДНЯО. В условиях нынешнего геополитического противостояния такое образование будет представлять серьезную угрозу не только для Украины, но и для региональной безопасности и миропорядка в целом.

Данную проблему решить довольно просто – через непризнание субъектом международного права так называемого "союзного государства" со страной-агрессором Россией, с украинским Крымом в ее составе и с размещенным на полуострове российским ядерным оружием. Для официального Киева и кандидатов в президенты "союзное государство" является лакмусовой бумажкой: если они не будут его оспаривать – значит, они признают Крым российским. От решения этого вопроса зависит и международная легитимность будущего президента.

В целях восстановления действия прежних режимов безопасности и нераспространения ЯО, Международный комитет "За Будапештский меморандум" выступил с заявлением "О гарантиях безопасности Беларуси и Украины по Будапештскому меморандуму". Выступая в защиту территориальной целостности Украины, сегодня к нему присоединяются и другие беларуские общественно-политические организации.

Представители Беларуской социал-демократической партии (Грамада) в ходе второй украинско-беларуской конференции по Будапештскому меморандуму, прошедшей 17 декабря прошлого года, призвали политические партии Украины к взаимодействию по восстановлению действия принципов ОБСЕ в отношении наших стран. Готовятся совместные консультации в рамках Будапештского меморандума со Всеукраинским объединением "Батьківщина", лидер которой Юлия Тимошенко заявила о запуске после победы на президентских выборах переговорного формата "Будапешт плюс". Число участников консультаций впоследствии будет расширяться, - как с беларуской, так и с украинской стороны.

Чтобы исключить внешние давление на Украину (например, через Минские соглашения и Нормандский формат), в этих консультациях должны принять самое активное участие крымские татары. Восстановление их прав, предусмотренных Декларацией ООН о правах коренных народов, является гарантией восстановления в полном объеме режима нераспространения ядерного оружия и освобождения их исторической земли.